Bridgerton Star Rege-Jean Page rejoint l’épopée Netflix The Grey Man aux côtés de Billy Bob Thornton

Netflix se prépare pour son plus grand film de tous les temps avec L’homme gris, qui associe Chris Evans et Ryan Gosling pour un thriller d’espionnage basé sur le best-seller du même nom. Il a été plus récemment annoncé qu’Alfre Woodard avait rejoint le casting. Aujourd’hui, Netflix annonce deux autres ajouts, avec Billy Bob Thornton à bord aux côtés de l’actuel Bridgerton évasion et favori des fans Rege-Jean Page.

Netflix Bridgerton a été un succès instantané dès sa première sortie sur le service de streaming plus tôt cette année, en grande partie grâce à Rege-Jean Page. L’acteur est apparu le plus récemment sur Saturday Night Live en tant qu’hôte, et a été annoncé pour le live-action Donjons et Dragons film qui se passe à Warner Bros. On parle également de lui pour JJ Abrams Superman redémarrer, qui comportera apparemment le premier homme d’acier noir. Et de nombreux fans demandent à Rege-Jean Page d’être le prochain James Bond.

A cette époque, le personnage de Rege-Jean Page dans L’homme gris n’a pas été annoncé. Le film Netflix est basé sur le roman de Mark Greaney, publié pour la première fois en 2009 par Jove Books. Avengers: Fin de partie Les réalisateurs Joe et Anthony Russo dirigeront cette entreprise massive, considérée comme l’un des projets les plus coûteux de Netflix à ce jour. Ils ont réalisé le plus récemment cerise, avec Tom Holland, qui arrivera exclusivement sur Apple TV + dans les prochaines semaines.

L’homme gris amasse tout un ensemble, le lauréat d’un Oscar Billy Bob Thornton étant confirmé aujourd’hui aux côtés du nominé aux Oscars Alfre Woodard, qui aurait déjà été en pourparlers en février. Regé-Jean Page rejoint les têtes d’affiche précédemment annoncées Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas et Jessica Henwick, avec Wagner Moura, Dhanush et Julia Butters également à bord.

L’homme gris est le premier roman de Mark Greaney, publié pour la première fois en 2009 par Jove Books. C’est aussi le premier roman à présenter l’homme gris, assassin indépendant et ancien agent de la CIA Court Gentry. Le thriller d’action suivra Gentry (Gosling) alors qu’il est chassé à travers le monde par Lloyd Hansen (Evans), une ancienne cohorte de Gentry à la CIA. Le film est basé sur le premier opus de la série de livres à succès The Grey Man.

L’homme gris est une collaboration entre Netflix et la bannière de production AGBO de Russo. Fondée par les réalisateurs primés Anthony et Joe Russo, AGBO est une société de divertissement dirigée par des artistes qui se concentre sur la création de contenu issu d’univers d’histoires innovantes sur les plateformes cinématographiques, télévisuelles et numériques. Basée au centre-ville de Los Angeles, AGBO a été fondée en 2017.

