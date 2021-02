Bridgerton Star Rege-Jean Page rejoint Chris Pine dans Dungeons & Dragons Reboot

Bridgerton favori Regé-Jean Page a rejoint le casting du film Dungeons & Dragons de Paramount. Avec Bridgerton devenant rapidement l’une des offres les plus populaires sur Netflix peu de temps après le début de sa première saison, Page a vu son étoile monter rapidement depuis le début de l’année. Il a été récemment annoncé qu’il ferait son Saturday Night Live Il a fait ses débuts dans un épisode à venir de la série de sketchs comiques, et maintenant son prochain grand projet à Hollywood a également été aligné.

Le Hollywood Reporter rapporte que Regé-Jean Page a conclu un accord pour un rôle de premier plan dans le live-action Donjons et dragons adaptation. Il sera un joueur vedette dans le cadre d’une distribution d’ensemble qui comprend également Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Rapide furieux franchise) et le juge Smith Détective Pikachu). Comme pour les autres acteurs, aucun détail sur le personnage de Page n’a encore été révélé, car les détails de l’intrigue sont toujours fermement secrets.

Jonathan Goldstein et John Francis Daly (Soirée jeu) dirigera Donjons et dragons. Le duo de réalisateurs utilisera un scénario qu’ils ont co-écrit sur la base d’un projet précédent de Michael Gilio. Jeremy Latcham produira grâce à son accord avec le studio eOne avec Brian Goldner de Hasbro également producteur. Hasbro / eOne et Paramount produiront et financeront conjointement avec eOne distribuant au Royaume-Uni et au Canada et Paramount distribuant ailleurs dans le monde.

Donjons et dragons est un jeu de rôle fantastique populaire où les joueurs créent leurs propres personnages pour progresser dans des mondes médiévaux imaginaires. Il a servi d’inspiration pour diverses adaptations au fil des ans, y compris un film d’action en direct déjà sorti en salles en 2000. Bien qu’il ait présenté un casting solide, le film a été critiqué mais a engendré deux suites diffusées directement à la télévision ou à la maison. vidéo.

Une série de dessins animés populaires des années 1980 basée sur Donjons et dragons a adopté une approche différente avec l’histoire. Il a suivi un groupe d’enfants du monde réel transportés vers le Donjons et dragons univers où ils passent la série à essayer de retrouver leur chemin. On ne sait pas encore si le prochain long métrage de Paramount sera plus une méta-histoire comme le dessin animé ou s’il se déroulera purement dans un monde fantastique mystique comme le film de 2000.

Selon Netflix, Bridgerton a été regardé par plus de 82 millions d’abonnés au cours de son premier mois, établissant un nouveau record pour le streamer. Pour son rôle principal en tant que Simon Basset, duc de Hastings, Page est devenu l’un des acteurs les plus populaires d’aujourd’hui en l’espace de quelques semaines. Il est déjà apparu dans le Racines mini-série et le drame ABC Pour les gens. Quelques Bridgerton Les fans ont également appelé Page à jouer le prochain James Bond avec Daniel Craig quittant la franchise.

Vous pouvez attraper Page dans la première saison de Bridgerton qui est actuellement en streaming sur Netflix. Ce samedi, il animera également le prochain nouvel épisode de SNL, donnant aux fans l’occasion de voir le côté plus comique de l’acteur. Compte tenu de ses performances que nous avons vues de lui jusqu’à présent, il ne fait aucun doute qu’il fera très bien Donjons et dragons. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

