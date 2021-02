Bridgerton Star Regé-Jean Page n’est pas autorisé à parler des rumeurs de James Bond

Des rumeurs selon lesquelles Bridgerton La star Regé-Jean Page prendra éventuellement le relais en tant qu’agent secret emblématique James Bond après Pas le temps de mourir continuer à tourbillonner, l’acteur ayant récemment agi de manière suspecte quand on lui a posé des questions sur l’idée. Après avoir d’abord abordé les spéculations en cours et avoir coulé des rumeurs, insistant sur le fait qu’il était « flatté » par la suggestion qu’il pourrait être le prochain acteur à s’habiller en 007, Page jovialement, mais soudainement, il a mis fin à la conversation.

« Bridgerton est le seul mot » B « que je suis autorisé à dire. Je ne vais pas parler des autres mots » B « ! »

Maintenant, s’il se peut que Regé-Jean Page se lasse de devoir discuter de l’idée de devenir le prochain espion globe-trotter, beaucoup se demandent maintenant s’il n’est plus « autorisé » à en dire plus car il est maintenant sérieusement discuté. dans les coulisses. Page a fait beaucoup de bruit récemment grâce à son rôle de duc de Hastings dans la série à succès de Netflix, Bridgerton, avec les chances de l’acteur de prendre le relais James Bond récemment été slashed et le mettre là-haut avec les goûts des favoris Tom Hardy et Idris Elba.

Page a déjà répondu aux affirmations en disant: « Par exemple, si vous êtes un Britannique et que vous faites quelque chose de renommée que les gens apprécient, alors les gens commencent à dire le mot » B « . Je suis très, très heureux de J’ai le badge. Je suis heureux d’être en si bonne compagnie de personnes qui ont le badge. Mais c’est un badge. «

Avec le prochain Pas le temps de mourir tous prêts à être la sortie finale de Daniel Craig en tant que personnage bien-aimé, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander qui interviendra pour prendre le relais du smoking. Malgré les spéculations rampantes, la productrice Barbara Broccoli est catégorique sur le fait que personne n’a encore été choisi. « Je dis toujours: vous ne pouvez être amoureux que d’une personne à la fois », a déclaré Broccoli à la question de la refonte de Bond l’année dernière. « Une fois que le film sera sorti, alors un certain temps passera, et ensuite nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. » Daniel Craig a quant à lui offert des conseils très simples et sans fioritures à son successeur; « Ne fais pas ça. »

Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir stars Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes, qui reprennent chacun leurs rôles des films précédents, avec Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek rejoignant le casting principal.

Pas le temps de mourir La sortie était initialement prévue pour le 8 novembre 2019, mais a depuis été retardée à plusieurs reprises en raison à la fois de problèmes dans les coulisses et de la situation mondiale actuelle. Le film devrait maintenant sortir en salles le 8 octobre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Graham Norton Show.

Sujets: James Bond, Bridgerton