"Bridgerton"-Star pour "Donjons et Dragons"-Film adaptation casting

La production du film « Dungeons & Dragons » progresse régulièrement. Avec Regé-Jean Page, le casting s’agrandit et la star de « Bridgerton » aurait obtenu l’un des rôles principaux.

Regé-Jean Page est en bonne compagnie. Chris Pine (« Star Trek »), Michelle Rodriguez (« Fast & Furious ») et Justice Smith (« Pokémon Detective Pikachu ») sont déjà à bord de l’adaptation cinématographique « Dungeons & Dragons ».

Regé-Jean Page conquiert Hollywood

Page a récemment fait sensation avec son rôle de duc de Hastings dans la série Netflix à succès « Bridgerton ». Non seulement Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) a succombé à son charme, mais aussi de nombreux téléspectateurs devant les écrans.

Regé-Jean Page a obtenu son premier rôle dans « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1 », mais à ce moment-là, il n’était dans le film qu’en extra. Diplômé de l’école d’art dramatique de Londres, il acquiert sa première expérience sur la scène théâtrale. Après des rôles mineurs à la télévision, il a joué dans deux saisons de la série de justice « For the People » en 2018. Il a également été présenté dans Mortal Engines.

Le film « Dungeons & Dragons » va-t-il enfin de l’avant?

On en sait très peu sur l’adaptation cinématographique « Dungeons & Dragons ». Ce dont il s’agit est aussi flou que les rôles que les acteurs nommés ci-dessus joueront. Cependant, si la production continue comme elle est maintenant, au moins la sortie en salles en mai 2022 pourrait être respectée.

Après tout, avec Jonathan Goldstein et John Francis Daley, on a enfin trouvé deux réalisateurs qui veulent porter « Dungeons & Dragons » à l’écran et également contribuer au scénario. Auparavant, d’autres réalisateurs étaient en fait fixés, mais ils sautaient l’un après l’autre.