Bridgerton Star Jonathan Bailey rejoint Ariana Grande dans Wicked Movie Set Photos

La comédie musicale très réussie de Broadway, Méchant, est sur le point de faire son chemin vers le grand écran en tant que film musical très attendu. Après ses débuts en 2003, l’adaptation musicale du roman de Gregory Maguire a captivé le public avec sa vision unique de la trame de fond de la méchante sorcière de l’Ouest et de Glinda la bonne. Le film sera réalisé par Jon M. Chu, connu pour son travail sur des films comme fous riches asiatiques. La décision de diviser l’histoire en deux films vise à assurer une adaptation complète et fidèle de la production scénique bien-aimée. Cynthia Erivo a été choisie pour incarner Elphaba, la sorcière à la peau verte incomprise au cœur de l’histoire. La rejoindre est la sensation pop Ariana Grande, qui apportera sa puissance de star et son talent vocal au rôle de Glinda, la sorcière populaire et pétillante.

Ajoutant à l’anticipation, de nouvelles photos de tournage ont récemment émergé de Splash News (via Mises à jour du film Wicked), révélant un autre personnage clé de la Méchant film. Bridgerton étoile Jonathan Bailey peut être vu en costume comme Fiyero, un amour central dans l’histoire. Les images montrent Bailey aux côtés de Glinda de Grande, suggérant que les scènes filmées se déroulent après leur départ de l’université de Shiz. Glinda est vue brandissant sa baguette magique, indiquant sa transformation en la figure vénérée connue sous le nom de Glinda la bonne. Pendant ce temps, Fiyero est monté au poste de capitaine de la garde. Ces aperçus des coulisses offrent un avant-goût alléchant du spectacle visuel qui attend le public dans le prochain film. Découvrez-les ci-dessous.

Wicked Movie Adaptation Set pour offrir un départ unique de la scène musicale

Alors que certains fans du spectacle sur scène bien-aimé ont déjà commencé à établir des comparaisons entre les deux médiums, il reste difficile de tirer des conclusions définitives sur la façon dont la version grand écran sera à la hauteur. Avec peu d’informations disponibles sur le film musical réalisé par Jon M. Chu, le public ne peut que spéculer sur les similitudes et les différences potentielles entre les deux. Cynthia Erivo a exprimé sa conviction que comparer le spectacle sur scène et le film revient à comparer « des pommes à des oranges ».

Selon Erivo, le spectacle sur scène possède son propre statut légendaire et son identité unique, ce qui le rend incomparable à l’adaptation cinématographique. Elle soutient que le film sert à la fois d’hommage au spectacle sur scène et au livre original de Gregory Maguire, tout en offrant une nouvelle perspective qui s’écarte légèrement de ce que le public est habitué à voir.

« Je ne sais pas si vous pouvez les comparer. C’est comme des pommes avec des oranges. La série est sa propre chose. La série est sa propre légende. Je pense que ce film est à la fois un hommage à la série et au livre. Nous obtenons également pour créer quelque chose de vraiment nouveau et légèrement différent de ce que vous auriez l’habitude de voir. Nous avons de la chance, car nous avons l’espace pour vraiment remplir le monde et pour vraiment remplir ces personnages. Vous pourrez entrer dans le la psyché de ces femmes. Vous apprendrez à mieux les connaître. Vous vivrez beaucoup plus avec elles, et vous vivrez avec elles beaucoup plus longtemps. Je pense que c’est vraiment spécial que nous puissions vous présenter à nouveau ces deux femmes, d’une manière légèrement différente. »

Les fans peuvent anticiper la sortie de la première partie du Méchant film le 25 décembre 2024. Cette date met en place un affrontement intrigant au box-office de Noël, car elle coïncide avec la première du très attendu James Cameron Avatar 3.