Bridgerton : Simone Ashley a révélé ce qu’elle devait faire lorsqu’elle a découvert qu’elle jouait dans la saison 2

Netflix

L’actrice a parlé du moment exact où elle a découvert qu’elle allait incarner le personnage central du deuxième volet de la série. Regardez ce qu’il a dit !

©NetflixBridgerton : Simone Ashley a révélé ce qu’elle devait faire lorsqu’elle a découvert qu’elle jouait dans la saison 2.

La deuxième saison de Bridgerton est venu au service de streaming Netflix le 25 mars et reste actuellement la série la plus regardée au monde. Ce succès en a surpris beaucoup, car il n’avait pas l’un de ses protagonistes dès le premier opus, mais pour cette occasion, il est venu Simone-Ashleyqui a parlé du moment où il a découvert qu’il allait être le personnage central de la série.

De nouveaux épisodes suivent Seigneur Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, qui entreprend de trouver une épouse convenable tout en étant conduit par sa famille, mais doit respecter certaines normes. Là, il entre en scène Katequi est loin des règles proposées et en principe ils ne s’entendent pas au mieux, mais il y a une approche compliquée pour les parties.

Comme le public le sait, Phoebe Dynevor a joué dans la première partie, mais cette adaptation couvrait la vie sentimentale d’un autre des frères, il fallait donc une nouvelle actrice pour jouer l’intérêt romantique d’Anthony. Suite au renouvellement du spectacle créé par Shonda Rhimes, il a été annoncé que Simone-Ashleyque nous avons déjà vu dans éducation sexuellej’allais jouer Kate Sharma. Que s’est-il passé quand vous avez découvert que vous aviez le rôle ?

Dans le cadre de la promotion de l’émission, l’actrice était dans l’émission Jimmy Kimmel en directoù on lui a demandé comment elle avait découvert quand elle avait obtenu le rôle. Simone a répondu : « Je tournais un film, et j’étais dans ma caravane et ils m’ont appelé en disant : ‘C’est un peu secret, tu ne peux le dire à personne, mais tu as le rôle.' ». Puis, il a dit ce qui s’est passé ensuite : « Quelqu’un a frappé à la porte pour revenir sur le plateau, alors j’ai raccroché le téléphone, je l’ai mis en mode avion parce qu’il sonnait, et je suis retourné sur le plateau sans pouvoir le dire à personne. ».

« La première saison venait de sortir et tout le monde en parlait en disant: » Nous avons vu la première saison de Bridgerton ce week-end, je me demande ce qui va se passer dans la prochaine. « Je devais rester là tranquillement et ne pouvais pas ne le dis pas « , révélé. Force est de constater que leur participation a été un franc succès, puisque Bridgerton a établi un nouveau record du week-end Netflix et elle a eu une croissance dans les réseaux sociaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂