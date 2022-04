Bridgerton : Simone Ashley a choisi son personnage préféré de la série Netflix et ce n’est pas Anthony

Netflix

Simone Ashley a triomphé dans la deuxième saison de Bridgerton comme Kate Sharma, l’intérêt amoureux d’Anthony. Bien que, pour l’actrice, son amour fictif ne soit pas le meilleur personnage de la série. Sachez qui il a choisi.

©NetflixJonathan Bailey et Simone Ashley

La deuxième saison de Bridgertonest maintenant disponible sur Netflix et atteint la plate-forme avec style. Avec huit nouveaux épisodes, l’histoire basée sur livres de julia quinn, est revenu sur la plateforme et est déjà redevenu une sensation mondiale. Maintenant, après le succès de la première partie, l’édition 2 a récolté la même fureur et est devenue la fiction la plus regardée dès sa première semaine de diffusion.

C’est parce que la deuxième partie de Bridgerton avaient des présences qui ont tout changé. Pour cette occasion Shonda Rhimes concentré sur Le deuxième livre de Julia Quinn, le vicomte qui m’aimaitqui a Anthony Bridgerton comme protagoniste. Ce personnage est, dès le premier volet, incarné par Jonathan Bailey et est l’un des plus aimés de la série.

Cependant, au-delà du fait que le retour de Bailey a été très applaudi par tous les fans, la vérité est qu’il ne l’a pas fait seul. Ce n’est pas dû à la réapparition de ses frères, les membres de la famille Bridgertonsinon quoi Série originale de Netflix Il comportait de nouveaux personnages. Parmi eux, bien sûr, Kate Sharma qui a été personnifiée par Simone Ashley et est devenu l’intérêt amoureux du protagoniste de cette édition.

Et, sans aucun doute, les fans ont été ravis de la chimie entre kate et anthonyqui a dépassé toutes les attentes. Dans tous les cas, il convient de noter que Simone-Ashleymalgré la grande amitié qu’il a noué avec Jonathan Bailey, le vicomte n’était pas son personnage préféré. Récemment, dans une interview, il a avoué qui de tous les acteurs prend cette position et a été complètement surpris.

« Mon frère Bridgerton préféré est Eloise et, pour Kate, aussi Eloise. Et, Claudia Jessie, l’actrice qui la joue, est incroyable. Je veux dire, des performances incroyables. Aussi, c’est un plaisir de travailler avec elle.Ashley a déclaré dans une interview avec Netflix. Ces mots coïncident avec ce qui s’est passé dans la série, où son personnage était très similaire aux pensées et aux attitudes de Eloïse Bridgerton.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂