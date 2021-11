Bridgerton : Shonda Rhimes confirme si Regé-Jean Page reviendra dans la série Netflix à un moment donné

PRETTYLITTLETHING - Jean boyfriend retroussé javélisé ouvert sur le genou, Vintage Wash - 42

PRETTYLITTLETHING - Jean boyfriend retroussé javélisé ouvert sur le genou In love de ce jean ! On adore la coupe boyfriend, le design retroussé, la matière javélisée et l'ouverture au niveau du genou. Parfait pour donner une touche grunge à vos tenues du moment ! Longueur environ 78 cm (Basé sur une taille échantillon EU 36) Le mannequin porte une taille UK 8/ EU 36/ AUS 8/ US 4 Taille du mannequin - 173 cm