Bridgerton saison 3 : une actrice quitte le drame Netflix, mais a déjà été remplacée

La troisième saison de Bridgerton Cela commence à prendre forme et, bien que l’on en sache peu, certains détails ont déjà fuité. Rencontrez l’actrice qui quitte le drame Netflix et a déjà été remplacée.

La deuxième saison de Bridgerton C’est un succès complet comme le premier. C’était le 25 mars dernier lorsque les nouveaux épisodes ont atteint Netflix tout en haut À cette occasion Production Shonda Rhimes a choisi de capturer Le deuxième livre de Julia Quinn : le vicomte qui m’aimait. Dans celui-ci, qui tient le rôle principal est Anthony, le personnage qui dans la fiction est joué par Jonathan Bailey.

Cependant, au-delà du fait que la deuxième saison de Bridgerton était une autre sensation mondiale, l’histoire des frères de la haute société de Mayfair ne s’arrête pas là. C’est parce que son auteur original, Julia Quinn, a publié huit livres, un pour chaque membre de la famille. A tel point que, voyant le tollé qu’elle génère, la plateforme a décidé de renouveler adaptation réalisée par Shonda Rhimes deux fois, ce qui implique que les troisième et quatrième éditions sont un fait.

Pourtant, au-delà de savoir que Bridgerton a encore une longue vie, les fans sont impatients de savoir comment ils aborderont la troisième saison. Est-ce que, suite à ce qui a été publié par Quinn, maintenant Netflix devrait se concentrer sur la troisième écriture : je te donne mon coeur. Cette histoire met en vedette Benedict, qui dans la bande est joué par Luke Thompson. Et, sans aucun doute, c’est l’une des histoires d’amour les plus émouvantes de toutes.

En tout cas, pour le moment, on ne sait pas grand-chose d’autre que ce qui est reflété dans le livre. Mais, ces dernières heures, une nouvelle a surpris les fans de la série : il va y avoir un changement de casting. Comme il s’est avéré, comme Régé-Jean Page, une actrice quitte le drame original de Netflix. Il s’agit de Ruby Stokes, qui dès le premier volet a donné vie à Francescaune des sœurs de la famille.

Apparemment, le départ de l’actrice est lié au fait qu’elle a été signée par le même géant du streaming pour Lockwood et Cie., une nouvelle série qui adaptera le service à la demande. Cependant, il convient de noter que le producteur de Shonda Rhimes a déjà trouvé sa remplaçante : l’actrice Hannah Dodd sera désormais celle qui donnera vie à Francesa. Ce changement est arrivé juste à temps.

Eh bien, la vérité est que ce personnage n’a pas encore pris de rôle principal puisque, pour le moment, Shondaland se concentre sur les premiers livres. C’est-à-dire qu’après avoir capté l’histoire de Daphné, Anthony et avoir en cours celle de Benoît, celle de Colin suit et, très probablement, dans une cinquième elle suivra celle d’Eloïse. C’est que, comme on le sait, Julia Quinn a écrit les livres selon l’ordre de naissance de chaque frère. Cela signifie que si la plateforme capture l’histoire de Francesca, ce ne sera que dans un moment.

