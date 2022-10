Bridgerton saison 3 : Simone Ashley a donné un aperçu de la série Netflix

Netflix

Simone Ashley revient à Bridgerton en tant que vicomtesse et a précisé quel sera son rôle dans ces nouveaux épisodes. Connaître tous les détails.

©NetflixJonathan Bailey et Simone Ashley

S’il y a une série qui a réussi à entrer dans l’intérêt et la mémoire collective des téléspectateurs de Netflix, c’est sans aucun doute Bridgerton. Basé sur les livres de Julia Quinn et produit par Shonda Rhimes réussi à captiver des milliers de personnes à travers le monde. En fait, c’est pourquoi il a déjà deux saisons disponibles sur la plateforme et deux autres en route. Car, en plus, l’auteur original a sorti un total de huit livres, donc avec la fureur qu’il génère, il y a fort à parier qu’ils seront tous vus à l’écran.

Cependant, l’accent est désormais mis sur la troisième saison, très attendue par les fans. Ceci est dû au fait Bridgerton Cette fois, il se concentrera sur l’histoire d’amour de Colin et Penelope, c’est dans le quatrième livre de Julia Quinn. Pourtant, après la deuxième édition qui montrait la romance d’Anthony et Kate Sharma, beaucoup se demandent ce qu’il adviendra des vicomtes. Eh bien, il convient de noter qu’ils sont devenus deux des personnages préférés.

Et, pour la tranquillité d’esprit de tous, on peut dire que les deux reviendront dans les nouveaux épisodes. C’est plus, Simone Ashley a déjà donné un aperçu des choses à venir pour elle et son mari fictif, Jonathan Bailey. Bien qu’ils ne soient pas les protagonistes maintenant, ils se préparent à avoir une grande participation et quelque chose qui les marquera, c’est qu’ils continueront à montrer la même chimie. Bien sûr, apparemment, avec beaucoup plus de scènes sexuelles que la normale.

C’est lors d’un entretien avec ET! Nouvelles qu’Ashley a avoué ce détail. « Il va faire très chaud», a-t-elle commencé par expliquer puis assuré également qu’en cette saison, entre elle et le vicomte «tout est très humide”. À son tour, il a défini les nouveaux chapitres en trois mots : «Polin, amour et nouveaux départs”. Il faut se rappeler que dans le livres de julia quinn son caractère et celui de Jonathan Bailey ils finissent par avoir plus de deux enfants.

En tout cas, la vérité est que plus d’une fois Netflix a pris des licences créatives dans ses productions. C’est pourquoi les vicomtes forment probablement une grande famille, mais on ne sait pas exactement s’ils le feront comme le rapporte Quinn. Même ainsi, le fait de les voir retravailler ensemble est déjà quelque chose qui n’a pas de comparaison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂