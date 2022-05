Bridgerton saison 3 : Nicola Coughlan est terrifiée par la notoriété de Penelope

Netflix

La troisième saison de Bridgerton Il mettra en vedette Nicola Coughlan et Luke Newton. Mais, elle semble terrifiée. Savoir pourquoi.

©NetflixNicola Coughlan dans Bridgerton dans le rôle de Penelope

Ces derniers jours, les fans de Bridgerton Ils ont reçu plus de nouvelles que prévu. Après la fureur générée par la deuxième saison, avec Jonathan Bailey en tant que protagoniste, les adeptes sont maintenant impatients de savoir ce qui se passera dans la troisième partie. Pour cela, Netflix n’a pas hésité à faire certaines annonces, confirmant ainsi que les prochains épisodes sont sur le point de commencer leur processus de production.

Cependant, il convient de noter qu’avec les nouvelles de Netflix, tout le monde a été surpris. C’est parce que, contrairement au livres de julia quinn sur lequel la série est basée, maintenant Shonda Rhimes se concentrera sur Séduire M. Bridgertonle quatrième roman et non le troisième : je te donne mon coeur. C’est-à-dire maintenant les protagonistes seront Colin et Pénélope et non Benoît à quel point les histoires originales sont bien écrites.

Apparemment, d’après ce qui s’est passé ces dernières heures, ce changement de Netflix est motivé par le grand rôle que Penelope avait dans la deuxième saison en révélant son identité en tant que Dame Whistledown. De même, il y a aussi le fait que dans les derniers épisodes, ledit personnage avait une approche pour Colindont elle a avoué être amoureuse il y a longtemps, malgré le fait qu’il la considère comme une amie.

En tout cas, il semblerait que dans la nouvelle saison que le géant du streaming s’apprête à préparer, tout va changer entre eux puisque, d’après ce qui s’est récemment passé, les nouveaux protagonistes auront des scènes de sexe. Tel est ainsi Nicola Coughlan, qui joue Pénélopea plaisanté à ce sujet dans une récente interview lorsqu’on lui a demandé si elle était prête à filmer ces moments avec Luke Newton, l’interprète de Colin.

« je devrai être», a-t-il déclaré à E! News où, en plus, il a avoué qu’il se sentait « terrifié” pour l’importance que son personnage recevra. En effet, Coughlan doit désormais quitter ce rôle de Penelope axé sur une « femme d’affaires » pour devenir, probablement, le nouveau membre du clan. Bridgerton. En outre, luc newton Il a avoué être très content de cette décision que la production a prise.

Néanmoins, pour la tranquillité d’esprit de ceux qui sont des fans exclusifs de Benedict et Luke Thompson, l’acteur qui l’interprète, Netflix a confirmé que son histoire sera capturée. Bien sûr, pour le moment on ne sait pas quand puisqu’ils n’ont pas fait en sorte que le quatrième soit le sien. Mais apparemment Shonda Rhimes envisage de raconter la vie des huit frères même si, bien sûr, si le succès et le géant du streaming continuent de l’accompagner.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂