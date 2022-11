Bridgerton saison 3 : Nicola Coughlan dévoile une possible date de première

in

Netflix

La troisième saison de Bridgerton C’est l’un des plus attendus par les fans, mais quand est-ce qu’il sort ? Nicola Coughlan le révèle.

©NetflixNicolas Coughlan

Après l’enthousiasme suscité par la deuxième saison, les fans de Bridgerton ils se concentrent sur la troisième édition. Ces nouveaux épisodes sont devenus l’un des plus attendus par les téléspectateurs car ils auront deux nouveaux protagonistes. Cette fois, Netflix se concentrera sur le quatrième livre de Julia Quinn où Nicolas Coughlan et Luke Newton prennent la tête du casting. Eh bien, leurs personnages seront le nouveau centre d’attention.

Apparemment, le fait que l’alter ego de Penelope, Lady Whistledown, ait pris un tel intérêt pour la série Netflix a fait que Shonda Rhimes donne la priorité à son histoire. Et alors qu’au départ de nombreux fans de Bridgerton Ils voulaient voir Benedict (Luke Thompson) comme protagoniste, la vérité est que la plupart ont fini par accepter les nouveaux personnages. A tel point que désormais la série est l’une des plus attendues.

C’est parce que pour cette saison, il y aura une histoire romantique pas comme les autres. Eh bien, après une amitié de tant d’années, on découvre enfin qu’il y a des sentiments entre Penelope et Colin. Bien que la réalité soit qu’on ne sait pas exactement comment cette romance sera abordée, car le géant du streaming a pris une licence créative sur le drame d’époque à plus d’une occasion.

C’est pourquoi de nombreux fans attendent déjà de voir ce qui va arriver. Cependant, Nicolas Coughlan Elle a déjà confirmé que la série ne reviendrait qu’en 2023. Selon ses dires, la fiction mettra du temps à arriver car elle-même a assuré qu’ils ne termineraient pas le tournage avant le début de l’année prochaine. En d’autres termes, la post-production pourrait être retardée jusqu’au milieu de l’année prochaine, donc évidemment il reste plusieurs jours pour son retour.

Même ainsi, concernant une date de sortie estimée, l’actrice n’a donné aucune nouvelle. La seule chose qu’il a dite à ce sujet était ceci, mais il a déjà laissé un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. « Beaucoup de drames et de relations »il expliqua. Alors la suite sera bien plus excitante que probablement la deuxième saison avec Jonathan Bailey.

