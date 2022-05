Bridgerton saison 3 : Nicola Coughlan a confirmé ce que tous les fans attendaient

in

Nicola Coughlan sera le grand protagoniste de la troisième saison de Bridgerton et il a déjà donné l’avance que tout le monde attendait. Sachez ce que c’est.

© @nicolacoughlanNicola Coughlan qualifiée de Pénélope

La troisième saison de Bridgerton commence à prendre forme. La série, créée par Shonda Rhimes et basé sur la livres de julia quinn Il a déjà lancé ses deux premières éditions, qui ont été un succès complet, et maintenant il se concentre sur de nouveaux épisodes. Bien entendu, il est à noter que la suite de l’histoire de la famille la plus célèbre de Mayfair viendra avec de nombreuses surprises puisqu’elle sera centrée sur les personnages de Nicolas Coughlan Oui luc newton.

Il y a quelques semaines de Netflix, ils ont confirmé que, pour cette occasion, Bridgerton sautera un roman de Julia Quinn et s’adaptera directement « Séduire M. Bridgerton ». C’est-à-dire, Penelope et Colin seront les nouveaux protagonistes tandis que Benedict, interprété par Luke Thompson, devra attendre.. De plus, quelques détails supplémentaires sur ce qui est à venir sont déjà connus.

Apparemment, le fait que cette saison ait Penelope et Colin comme personnages principaux a à voir avec le protagonisme de Dame Whistledown dans la deuxième saison. Dans les épisodes sortis le 25 mars, où Jonathan Bailey était le protagoniste, le personnage de Nicolas Coughlan a pris une certaine importance dans l’histoire. C’est pourquoi, désormais, l’accent sera mis sur la poursuite de l’élargissement de l’image de l’écrivain le plus célèbre.

Cependant, il convient de noter qu’au-delà de cela, on ne sait pas grand-chose d’autre. Quoi qu’il en soit, pour calmer l’angoisse des fans, Coughlan vient de donner un aperçu. À travers vos histoires Instagram L’actrice a partagé une image dans laquelle on voit qu’elle devait assister au test de costume avant de commencer la nouvelle saison. Autrement dit, cela indique que Netflix est sur le point de commencer à enregistrer les épisodes à venir.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Nicola a également assuré, avec cette image, ce qui arrivera aux fans avec les prochains chapitres. « tu vas perdre la tête», écrit-il en accompagnant la carte postale qui a déjà fait sensation. A tel point que, d’après ce que l’interprète a confirmé avec ce peu d’avance, si tout se passe comme prévu par la production, La troisième saison de Bridgerton pourrait être diffusée fin 2022 ou début 2023.

