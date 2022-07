Bridgerton saison 3 : La révélation inattendue de Simone Ashley sur Kate et Anthony

in

Netflix

Simone Ashley a parlé de la troisième saison de Bridgerton et a fait une grande révélation sur son personnage et celui de Jonathan Bailey. Vous savez ce qu’il a dit.

©NetflixSimone Ashley et Jonathan Bailey

Après une première partie réussie et une sensation avec la deuxième édition, Bridgerton Il est déjà en train de démarrer sa troisième saison. La série, créée par Shonda Rhimes et basée sur les livres de Julia Quinn, a été renouvelé deux fois par Netflix. Cela signifie qu’il y aura une histoire pendant un certain temps, mais maintenant l’accent est mis sur les chapitres à venir. Eh bien, après l’importance de Jonathan Baileymaintenant qui prend les rênes de la fiction est Luke Newton avec son personnage de Colin.

Bien que l’ordonnance originale qui concerne Julia Quinn dans ses livres révèle qu’avant que Colin ne doive être Benedict (Luke Thompson) en tête, Netflix a décidé de sauter un livre. Et, même s’ils ont confirmé que le deuxième frère aura sa saison, maintenant Bridgerton va s’adapter « Séduire M. Bridgerton » ayant aussi Nicola Coughlan en tant que protagoniste dans la peau de Lady Whistledown. Mais au-delà de cela, d’anciens personnages reviendront également.

Parmi eux se trouvent Jonathan Bailey Oui Simone-Ashleyqui étaient les vedettes de la deuxième saison de Bridgerton. Certes, à cette occasion, les acteurs auront un rôle secondaire, mais donnant déjà vie au Vicomte et à la Vicomtesse en tant que mariage officiel. A tel point que celui qui a joué Kate Sharma a donné une interview sur ce qui s’en vient dans les prochains épisodes et surpris par la révélation qu’il a faite.

Grâce à son rapport avec IMDB Simone Ashley a confirmé que, désormais, les vicomtes pouvaient agrandir leur famille. C’est-à-dire que le fils de Daphne Bridgerton aura un cousin et, enfin, nous rencontrerons l’héritier du vicomte Bridgerton. « Je suis ravi de voir Kate devenir vicomtesse et chef de famille.», a-t-il commencé par dire. Mais, plus tard, la déclaration que tout le monde attendait est venue : l’enfant vient-il dans votre mariage ?

« Je pense qu’il a beaucoup à apprendre d’Anthony. Ils seront deux petits partenaires. Bref, j’aimerais qu’ils aient un bébé. Peut-être que cela arrivera, peut-être pas« , étaient ses mots exacts. Et, avec cela, il précise que les plans d’adaptation de cette partie de l’histoire de Julia Quinn pourraient venir comme l’écrivain original révèle dans ses romans que Kate et Anthony se retrouvent avec quatre enfants.

