Bridgerton saison 3 : de nouveaux personnages rejoignent la série Netflix

Le tournage de la troisième saison de Bridgerton Ils ont commencé avec de nouveaux membres. Apprenez tout sur ces personnages qui sont incorporés dans la série.

Peu importe le temps qui passe entre les saisons, les fans continuent d’aimer Bridgerton. Au-delà des longues attentes entre chaque édition, la vérité est que les histoires d’amour se déroulant à l’époque de la Régence que cette série apporte deviennent un succès. Tel est le cas de la première vedette Phoebe Dynevor et le second, commandé par Jonathan Bailey.

Mais désormais, l’angoisse des téléspectateurs de Bridgerton oui c’est palpable puisque beaucoup veulent savoir comment ça va être adapté la relation entre Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). Eh bien, il faut noter que Production Shonda Rhimes cette fois, il a décidé de sauter Le troisième livre de Julia Quinnqui raconte l’histoire de Benoît (Luke Thompson) et se concentrer sur la salle, notamment en raison de l’importance que Penn a prise la saison précédente.

En tout cas, il faudra encore attendre un peu car le tournage n’a commencé qu’aujourd’hui. C’est-à-dire que tout indique que les prochains épisodes seront prêts à être diffusés en 2023. Pourtant, la réalité est que les spectateurs étaient ravis puisque, au-delà de l’annonce du début des enregistrements, l’arrivée de nouveaux membres a été confirmée. était le milieu Variété qui a donné la nouvelle que trois acteurs rejoignent l’histoire de Bridgerton.

Il s’agit de Daniel Francis, connu pour son rôle de Reste à mes côtésqui viendra dans la série en tant que Marcus Anderson. Ce personnage a une présence charismatique avec laquelle il parvient à attirer l’attention de certaines matriarches. D’autre part, c’est aussi Sam Phillips, qui faisait partie de La Couronne et maintenant il rejoint le drame romantique en tant que Lord Debling. Son rôle est celui d’un jeune noble excentrique qui a des intérêts inappropriés et cherche à être un conquérant.

Enfin, il ajoute également Bridgerton James Phoon, qui faisait partie de détruire. A cette occasion l’acteur donnera vie à Henri Dankworth, un jeune homme qui manque de manie et d’intelligence, mais c’est quelque chose qu’il parvient à compenser avec sa belle apparence. Et, sans aucun doute, tous viendront dans la série pour tout changer dans cette histoire. D’autant plus que Penelope veut trouver un mari, mais est complètement en colère contre Colin.

