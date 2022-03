« Bridgerton » Saison 3: date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Anthony (Jonathan Bailey) a trouvé sa vicomtesse et a obtenu sa fin heureusecomme Daphné et Simon, mais ses frères doivent encore trouver leur chemin, ce qui arrivera dans les deux prochaines saisons de « Bridgerton» qui ont déjà été confirmés par Netflix.

″‘Bridgerton‘ nous a époustouflés», a déclaré Bela Bajaria, vice-président de la télévision mondiale pour Netflix, dans un communiqué. « L’équipe créative, dirigée par Shonda [Rhimes], connaissait le matériel et a livré un beau drame émotionnel et romantique à nos membres. Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera d’être fasciné par ce spectacle. Nous prévoyons d’être dans l’entreprise ‘Bridgerton’ pour une longue période à venir.”.

Pour l’instant, on sait que le troisième volet comportera également huit épisodes, dont l’enregistrement commencera au premier semestre 2022, comme l’ont confirmé Nicola Couglan et Shonda Rhimes.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » ?

Selon les livres de Julia Quinn, la troisième saison de «Bridgerton» se concentrera sur Benoît et sa quête pour retrouver, d’abord la mystérieuse femme lors d’un bal masqué, puis Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood.

« Comme dans l’histoire de Cendrillon, Sophie voit son rêve se réaliser une nuit. À l’insu de sa belle-mère, elle s’habille comme une reine et assiste au bal costumé le plus important de Londres. De plus, elle attire l’attention de Benedict Bridgerton, le célibataire le plus séduisant et le plus charmant de la fête. Cependant, elle se retrouve bientôt confrontée à sa dure réalité, celle d’une fille illégitime, pauvre et sans ressources. Le destin veut lui donner une seconde chance lorsqu’elle entre pour servir dans la maison de Benoît, bien qu’il ne reconnaisse pas en elle la belle jeune femme qu’il recherche depuis des années. Elle est maintenant une simple servante, incapable de lui révéler la vérité. La magie de cette nuit semble perdue à jamais, ou peut-être pas ?», lit-on dans la première partie du résumé du livre.

Mais cela continuera aussi avec les histoires en suspens, par exemple, qu’adviendra-t-il de Colin et Pénélope après ce que le jeune homme a entendu par hasard ? La reine découvrira-t-elle Lady Whistledown ? Eloïse va-t-elle dénoncer son amie maintenant qu’elle connaît la vérité ? Qu’adviendra-t-il des Featherington après la tromperie de Portia ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON »

La troisième saison de « Bridgerton” n’a toujours pas de bande-annonce officielle, mais ce sont quelques-unes des images de la tranche précédente.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BRIDGERTON » 3

Luke Thompson comme Benedict Bridgerton

Ruth Gemmell dans le rôle de Lady Violet Bridgerton

Jonathan Bailey comme Anthony Bridgerton

Simone Ashley comme Kate Sharma

Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown (narratrice)

Phoebe Dynevor comme Daphné Bridgerton

Luke Newton comme Colin Bridgerton

Nicola Coughlan dans le rôle de Penelope Featherington

Claudia Jessie comme Eloïse Bridgerton

Florence Hunt comme Hyacinthe Bridgerton

Adjoa Andoh comme Lady Danbury

Joanna Bobin comme Lady Cowper

Harriet Cains dans le rôle de Philippa Featherington

Bessie Carter dans le rôle de Prudence Featherington

Ruby Stokes dans le rôle de Francesca Bridgerton

Will Tilston dans le rôle de Gregory Bridgerton

Polly Walker comme Lady Portia Featherington

Jessica Madsen comme Cressida Cowper

Kathryn Drysdale comme Geneviève Delacroix

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming début 2023.

En réalité, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons”.