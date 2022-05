Bridgerton saison 3 : d’après le livre, ce sera l’histoire de Colin et Penelope

in

La troisième saison de Bridgerton sera centré sur l’histoire d’amour de Colin et Pénélope. Mais, d’après le livre de Julia Quinn, que va-t-il se passer entre eux ?

Après la fin de la deuxième saison de Bridgertondans laquelle Jonathan Baileyétait le protagoniste, les fans s’attendaient à revoir la série mais avec l’histoire d’amour de Benoît. Ce personnage, interprété par Luc Thompsonest le deuxième frère de la famille et, selon livres publiés par Julia Quinnqui devait être le directeur de la troisième édition du Bande originale de Netflix.

Cependant, il y a quelques jours à peine, à partir du Production Shonda Rhimes a confirmé que le troisième saison de Bridgertonva s’adapter Le quatrième livre de Julia Quinn. Autrement dit, à cette occasion, Netflix mettra l’accent sur Séduire M. Bridgertonle roman qui a Colin et Pénélope comme protagonistes. A tel point que, désormais, les acteurs qui seront aux commandes de la série sont Luke Newton et Nicola Coughlanqui donnent vie à ces personnages.

Apparemment, la décision du géant du streaming de sauter un livre et de changer l’ordre de l’histoire est liée à l’importance qu’elle a prise Penelope, qui est aussi Lady Whistledown, lors des derniers épisodes. Dès lors, afin de ne pas rater l’occasion d’agrandir l’image de l’écrivain qui terrorise la moitié de Mayfair, la production a décidé d’opérer ce petit changement. C’était déjà quelque chose à prévoir puisque, dès le début, ils ont confirmé qu’ils prenaient leurs propres licences créatives au-delà d’être basés sur les livres de Quinn.

Cependant, maintenant la question est : si Netflix se concentre entièrement sur le quatrième roman, à quoi ressemblerait l’histoire d’amour de Pénélope et Colin ? Eh bien, la vérité est qu’il y a probablement des choses qui sont modifiées, mais c’est l’une des histoires d’amour les plus émouvantes. Il faut rappeler que dans la deuxième partie, le personnage de Luke Newton soulignait à quel point il aimait le personnage de Nicola Coughlan, mais en grand ami.

En tout cas, selon Séduire M. Bridgerton, qui change d’un moment à l’autre. est-ce que, pour ce que ça compte roman de julia quinn, Colin réalise finalement que la force intérieure de Penn, comme il l’appelle, le surprend et le captive. De même, sans savoir comment, le moindre des Bridgerton, découvre une femme intelligente, sensible, audacieuse et très séduisante. A tel point que tout ce qu’ils trouveront dans leur relation sera aussi agréable pour elle que pour lui.

Malgré tout, il semble que Colin, étant le célibataire le plus recherché de la saison, puisque selon le livre ses deux frères aînés sont déjà mariés, il doit sortir Penelope de la démission de mourir célibataire. A 28 ans, la benjamine des Featherington a perdu tout espoir car, tout au long de sa vie, elle a été cette présence presque invisible que tout le monde connaît, mais à laquelle personne ne prête attention. Mais cela change lorsque son amour platonique depuis qu’il a 16 ans commence à lui accorder l’attention qu’il attendait. c’est-à-dire ce qui sera la troisième saison de Bridgertonsera plein de dépassements, d’erreurs, mais aussi d’apprentissage.

