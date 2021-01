Bridgerton saison 2: voici ce qui se passe ensuite

Tout ce que vous devez savoir sur Bridgerton saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, l’intrigue et plus encore.

Bridgerton est le moment. Depuis la sortie du drame à succès, les fans en sont obsédés et désespérés pour la saison 2.

Bridgerton la saison 1 raconte l’histoire de Daphné Bridgerton et sa romance avec Simon, le duc de Hastings. Malgré une demande en mariage du prince Frédéric de Prusse, Daphné (Phoebe Dynevor) a à cœur Simon (Régé-Jean Page). Au fur et à mesure que la saison avance, leur amour est mis à l’épreuve, tandis que la chroniqueuse inconnue Lady Whistledown raconte leur romance.

Les gens veulent déjà savoir quelle est la prochaine étape pour eux, mais les fans pourraient être déçus d’apprendre que la saison 2 se concentrera probablement sur un tout nouvel ensemble de personnages. Dans cet esprit, voici toutes les clés Bridgerton informations sur la saison 2 que nous connaissons jusqu’à présent.

Quand est Bridgerton la saison 2 sort?



Bridgerton saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce. Image: Netflix

Y aura-t-il un Bridgerton saison 2 sur Netflix?

Tel qu’il est, Bridgerton n’a pas été officiellement renouvelé pour une deuxième saison mais ce n’est pas un mauvais signe. Netflix a tendance à attendre quelques mois avant de renouveler ses émissions et ils ont déjà révélé que Bridgerton est l’un de leurs 5 programmes originaux les plus populaires à ce jour. Whats on Netflix a également signalé que la production de la saison 2 devrait commencer en mars.

En ce qui concerne une date de sortie, Netflix fonctionne généralement sur des cycles annuels. La saison 2 pourrait donc sortir dès décembre 2021. Comme pour toutes les émissions en ce moment, tout dépend de combien la pandémie de coronavirus a retardé la production. En d’autres termes, nous devrons peut-être attendre 2022 pour revenir Bridgerton.

Que se passera-t-il dans Bridgerton saison 2?

Fans de Bridgerton saura probablement déjà que la série est basée sur le Bridgerton livres de Julia Quinn. La saison 1 s’inspire directement du premier livre «The Duke & I» et les personnages principaux sont Daphné et Simon. Cependant, chaque livre de la série se concentre sur un personnage différent et le second, Le vicomte qui m’aimait, est tout à propos d’Anthony Bridgerton.

Compte tenu de cela, il semble probable que la saison 2 sera consacrée au vicomte et à un nouveau personnage appelé Kate Sheffield. À propos de la saison 2, le showrunner Chris Van Dusen a déclaré à Collider: « Je pense que nous avons fait du travail dans la saison 1 pour configurer d’autres personnages. Nous creusons vraiment dans l’histoire d’amour d’Anthony. Je pense que c’est une histoire profonde à explorer. »

Il a également tease qu’il espère tous les huit Bridgerton les livres ont leur propre saison Netflix.

Qui sera dans le Bridgerton casting de la saison 2?

Malgré le changement potentiel d’orientation de la saison 2, les fans n’ont pas à s’inquiéter de la disparition de leurs personnages préférés. Attendez-vous à voir Daphne (Phoebe Dynevor), Simon (Regé-Jean Page), Penelope (Nicola Coughlan), Anthony (Jonathan Bailey), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jessie), Benedict (Luke Thompson) et Marina (Ruby) Barker) reviennent tous.

Nous imaginons également que tous les parents et tantes emblématiques reviendront, ce qui signifie que Douairière Violet (Ruth Gemell), Lady Portia (Polly Walker), Lady Danbury (Adjoa Andoh) et Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) auront toutes plus d’écran temps.

Il y aura également sans aucun doute beaucoup de nouveaux personnages à susciter l’enthousiasme.

y a t-il Bridgerton bande-annonce de la saison 2?

Il n’y a pas de Bridgerton bande-annonce de la saison 2 pour l’instant mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura un.

