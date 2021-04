Bridgerton renouvelé pour les saisons 3 et 4 sur Netflix

Bridgerton Les saisons 3 et 4 suivront probablement la quête de Benedict et Colin Bridgerton pour trouver l’amour.

Préparez-vous, chers lecteurs, car Netflix vient de commander deux autres saisons de Bridgerton! Oui, Bridgerton Les saisons 3 et 4 viennent d’être confirmées au service de streaming – et la saison 2 n’a même pas encore commencé le tournage!

Annoncé le 13 avril, Netflix a déclaré dans un communiqué: « Ils ont des projets passionnants pour l’avenir, et nous pensons que le public continuera de s’évanouir pour cette émission. Nous prévoyons d’être dans les affaires de Bridgerton pendant longtemps. «

La saison 2 est actuellement en production, le tournage devrait commencer bientôt et, conformément aux romans, elle se concentrera sur la quête d’amour de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, Régé-Jean Page ne reviendra pas en tant que Simon Basset, le duc de Hastings. Phoebe Dynevor, cependant, reviendra sous le nom de Daphne Bridgerton.

Que se passe-t-il dans le Bridgerton livres 3 et 4?

Au cas où vous ne seriez pas familier avec la série originale de romans de Julia Quinn, chacun des Bridgerton livres se concentre sur un membre différent de la famille Bridgerton. La série de Chris Van Dusen, produite par Shonda Rhimes, espère suivre les livres au plus près.

Alors que Daphne Bridgerton était au centre du livre un et de la saison un, le livre 2 suivra Anthony Bridgerton et sa relation avec Kate Sheffield (qui sera connue sous le nom de Kate Sharma dans la saison 2, jouée par Simone Ashley.)

Le renouvellement des saisons 3 et 4 signifie que les téléspectateurs pourront probablement voir Benedict Bridgerton et Colin Bridgerton occuper le devant de la scène.

Le troisième livre, intitulé «Une offre d’un gentleman», parle de Benedict et de sa quête pour retrouver Sophie Beckett, une fille qu’il rencontre au bal masqué de Lady Bridgerton.

Et le quatrième livre, intitulé «Romancing Mr. Bridgerton», se concentre sur la relation de Colin et Penelope Featherington. Nicola Coughlan a déjà exprimé son enthousiasme face à la possibilité de voir la romance de Colin et Penelope se dérouler à l’écran.

Allons-y Lady Whistledown stans, allons-y!

