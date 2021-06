Bridgerton : Régé-Jean Page et Phoebe Dynevor dévoilent les secrets d’une scène mythique

A la fin de l’année dernière, Netflix a lancé un pari sur une nouvelle ère. Il s’agissait de Bridgerton, une série de 8 épisodes basée sur le premier tome de la série de romans de Julia Quinn. Presque comme par magie, c’est devenu un phénomène qui a brisé toutes sortes de frontières géographiques et linguistiques.

La série produite par Shonda rime, créateur de L’anatomie de GreyIl y aura une saison 2, mais il y a encore des choses à savoir sur le premier opus. En effet, ses protagonistes Régé-Jean Page Oui Phoebe Dynevor ils ont parlé de la scène épique je brûle pour toi. Bien que l’acteur britannique ne soit pas dans les nouveaux épisodes, le beau couple qu’il a formé avec son camarade de casting restera toujours dans la mémoire des fans et, peut-être, c’est pourquoi ils ont décidé de se souvenir de ce moment. Découvrez ce qu’ils ont dit.

Ce que Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont dit à propos de la scène I Burn for you de Bridgerton

La scène se passe vers la fin de l’épisode avec le Duc d’Hastings Oui Dahpné toujours en colère et il essaie de lui faire comprendre qu’il n’est pas amoureux, même s’il sait consciemment que c’était un mensonge. Cependant, après un croisement sans fin de mots sur la tristesse de leur mariage, Daphne déclare son amour avec une phrase qui reste pour l’histoire je brûle pour toi, qui se traduit par « Je meurs pour toi ou je brûle pour toi. »

Dans une interview avec le site américain Variété, Dynevor Il a admis qu’il était très surpris par l’impact que cette scène a eu sur le public. « Vous ne savez pas vraiment ce que les téléspectateurs vont aimer ou quelles lignes vont générer cet effet », a exprimé l’actrice. Et continua : « Je pense que la chose importante dans un dialogue de ce style est de le rendre aussi réel et organique que possible. Une phrase comme celle-là doit être vraiment ressentie ».







D’un autre côté, Page a également fait référence au fait que beaucoup de gens pensent qu’il a dit cette phrase alors qu’il s’agissait en fait de Phoebe.

« Cela arrive plusieurs fois. Quelqu’un se souvient de quelque chose qui ne va pas et beaucoup pensent que c’était vraiment comme ça. Je ne dis pas que je brûle pour toi, ce n’est pas ma ligne », Tenu.

Il y a quelques mois, Netflix a confirmé que

Bridgerton aura une deuxième saison, mais cela n’aura pas la présence de Page dans son personnage de duc d’Hastings, car l’épisode mettra en vedette Anthony, joué par

Jonathan Bailey, et parlera de la façon dont il essaiera de trouver l’amour de sa vie.