‘Bridgerton’ reçoit une approbation surprenante des saisons 3 et 4

L’historique des annulations de Netflix est un facteur qui a préoccupé les téléspectateurs de la série « Bridgerton », qui depuis son arrivée sur la plateforme en a fait l’un des drames romantiques les plus réussis du moment. Les inquiétudes peuvent être dissipées immédiatement, car la série a été renouvelée pour les troisième et quatrième saisons.

Cette nouvelle atteint le public après la confirmation de Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch et Rupert Young en tant que nouveaux membres de la distribution principale, après l’absence de Rege-Jean Page a été rendue publique dans ce nouvel épisode de l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stephen King a vu ‘Hairspray’ pour la première fois et a donné son avis

« Bridgerton » est basé sur la série de romans écrits par Julia Quinn, qui dans chaque épisode construit une histoire centrée sur un membre particulier de la famille titulaire, qui appartient à l’une des familles de la haute société aristocratique en Angleterre, racontant leurs scandales de réseau et les relations entre les personnages.

L’adaptation de Netflix semble suivre le même format narratif, sa deuxième saison adaptant l’histoire d’Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey. Phoebe Deynevor, qui jouait Daphné, la tête de la première saison, aura toujours un rôle majeur dans la production.

«Bridgerton nous a fait perdre le contrôle. L’équipe créative, dirigée par Shonda (Rhimes), connaissait le matériel et a livré un drame magnifique, émotionnel et romantique à nos membres. »Bela Bajaria, vice-président mondial du contenu télévisuel de Netflix, a déclaré dans un communiqué.

«Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera de s’évanouir à cause de cette émission. Nous prévoyons de faire partie des affaires de Bridgerton pendant longtemps. » Le succès de la série a assuré une collaboration étendue entre Netflix et Shoda Rhimes pour 12 autres projets.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hank Azaria s’excuse d’avoir joué à Apu dans « The Simpsons »

La deuxième saison de «Bridgerton» débutera cet été avec la possibilité d’avoir sa première dans les derniers mois de 2021. En plus de Rhimes, la série a les collaborations de Betsy Beers et Chris Van Dusen en tant que producteurs exécutifs.