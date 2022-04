« Bridgerton »: qui est qui dans la famille Sharma

Dans la deuxième saison de « Bridgerton »la famille de Daphne (Phoebe Dynevor) et Anthony (Jonathan Bailey) partage la vedette avec les Sharma, qui retournent à Londres pour trouver le mari parfait pour la plus jeune de leur lignée, Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Bien que dans le deuxième roman de la saga romantique de Julia Quinn, «Le vicomte qui m’aimait», Mary (Shelley Conn), Kate (Simone-Ashley) et Edwina portent le patronyme Sheffield, dans les nouveaux épisodes de la série produite par Shonda Rhimes pour Netflixconservent leur histoire centrale et le lien particulier qui les unit.

En plus du nom de famille, les Sharmas ont une origine différente dans la deuxième saison de « Bridgerton», mais qui est qui dans la famille ? Qu’ont-ils en commun et qu’est-ce qui les différencie ?

QUI EST QUI DANS LA FAMILLE SHARMA ?

1. Edwina Sharma (Charithra Chandran)

Edwina est la plus jeune des Sharmas et se caractérise par son innocence, sa gentillesse, sa gentillesse et son charisme, qualités qui l’ont amenée à être nommée Diamant de la saison. Cette distinction accordée par la reine Chalotte l’aide à obtenir un grand nombre de prétendants, cependant, la jeune femme aspire à se marier par amour.

En raison du lien qu’elle entretient avec sa sœur, elle écoute toujours les conseils de Kate avant de prendre une décision, mais cela change lorsqu’elle s’oppose à son mariage avec Anthony. Bridgerton. Il y a même une confrontation entre eux, ce qui n’arrive pas dans l’œuvre de Quinn.

Edwina Sharma se prépare pour son mariage avec Anthony Bridgerton (Photo : Netflix)

2. Kate Sharma (Simone Ashley)

Bien qu’elle ne soit pas la fille biologique de Mary Sharma, elle la considère comme une mère et ne s’est jamais sentie moins aimée qu’Edwina. Après la mort de son père, elle assume diverses responsabilités et met de côté ses rêves pour offrir un avenir meilleur à sa sœur, passant même un marché avec la famille de Mary, les Sheffield.

Quand Edwina est nommée Diamant de la saison, elle évalue tous les candidats et bien sûr, exclut Anthony Bridergton. Ses oppositions constantes au vicomte se transforment peu à peu en un sentiment plus intense, l’amour.

Kate Sharma a caché l’accord avec Lord et Lady Sheffield (Photo: Bridgerton / Netflix)

3. Mary Sharma (Shelley Conn)

Le nom de jeune fille de Mary est Sheffield et elle faisait partie d’une famille importante jusqu’à ce qu’elle décide de tout quitter par amour. Après avoir épousé M. Sharma et adopté Kate comme sa fille, elle a déménagé en Inde pour commencer une nouvelle vie, mais a décidé de retourner à Londres pour trouver un mari convenable pour Edwina.

Bien que ses anciennes connaissances aient une mauvaise opinion d’elle pour son évasion scandaleuse, Lady Danbury lui offre son soutien financier et son soutien dans la société londonienne, convainquant même la reine Charlotte de pardonner la faute de Mary en s’échappant alors que c’était le diamant de la saison.

Mary Sharma voulait juste que ses deux filles retrouvent le bonheur qu’elle a connu avec son défunt mari (Photo : Netflix)

4. Lord et Lady Sheffield

Anthony Head et Shobu Kapoor sont chargés de jouer Lord et Lady Sheffield dans la deuxième saison de « Bridgerton”. Ils acceptent de payer la dot d’Edwina et de la faire hériter du domaine familial si la jeune femme devient fiancée à un chevalier. Bien que cela se produise, le soutien d’Edwina est retiré après le dîner désastreux chez Lady Danbury.