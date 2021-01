« Bridgerton »: qui est Kate Sheffield et pourquoi elle sera si importante pour Anthony

Netflix a déjà confirmé la deuxième saison de « Bridgerton»Et les fans continuent à théoriser sur ce qui va arriver au duc de Hastings (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor) dans les nouveaux épisodes. Mais ce n’est pas la seule histoire qui a des fans enthousiastes de la série Netflix, qui attendent de rencontrer Kate Sheffield et son histoire d’amour avec Anthony.

L’annonce de la nouvelle tranche est venue par une lettre de Lady Whistledown. Chers lecteurs, High Society est en effervescence avec les derniers potins, c’est donc mon honneur de vous dire: Bridgerton revient officiellement pour une deuxième saison. J’espère que vous avez gardé une bouteille pour cette délicieuse occasion », a-t-il écrit.

Il a également annoncé que la production débuterait à la mi-2021 et que Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, «dominera la saison sociale». Pour les lecteurs des romans de Julia Quinn, cela signifie que Kate Sheffield fera partie de l’histoire.

Dans une interview sur l’émission Today, Chris Van Dusen a révélé que «nous allons vraiment nous concentrer sur le frère aîné de Bridgerton la saison prochaine, Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey. Nous l’avons laissé à la fin de la première saison à un carrefour, j’ai donc hâte de me lancer et de découvrir comment il se débrouille sur le marché du mariage. «

« Beaucoup de nouveaux personnages » a ajouté le créateur de la série de Netflix, a également confirmé un nouvel «amour» pour Lord Anthony.

À la fin de la première saison de « Bridgerton », Anthony a annoncé qu’il épouserait n’importe quelle femme (Photo: Netflix)

QUI EST KATE SHEFFIELD?

Kate Sheffield est un personnage principal du deuxième livre, « Le vicomte qui m’aime ». Elle est la sœur aînée de la femme qu’Anthony Bridgerton a choisie comme épouse, mais elle n’est pas d’accord avec cette union. Cependant, Kate finit par s’impliquer avec le fiancé de sa sœur.

Selon la description du roman: «Anthony Bridgerton n’a pas seulement décidé de se marier, il a même choisi une épouse! Le seul obstacle est la sœur aînée de sa fiancée, Kate Sheffield, la femme la plus curieuse à avoir jamais honoré une salle de bal à Londres. L’énergique intrigante rend Anthony fou avec sa détermination à arrêter les fiançailles, mais quand elle ferme les yeux la nuit, Kate est la femme qui hante ses rêves de plus en plus érotiques …

Contrairement à la croyance populaire, Kate est à peu près sûre que les râteaux réformés ne sont pas les meilleurs maris, et Anthony Bridgerton Il est le plus méchant de tous. Kate est déterminée à protéger sa sœur, mais craint que son propre cœur ne soit vulnérable. Et quand les lèvres d’Anthony touchent les siennes, elle a soudain peur de ne pas pouvoir elle-même résister au méprisable libertin … ».