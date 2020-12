« Bridgerton »: qui est finalement Lady Whistledown

« Bridgerton« Est une série de Netflix et Shondaland qui suit l’histoire de Daphné, une jeune fille qui est sur le point d’entrer dans le « marché du mariage » de Londres et qui a l’intention de suivre les traces de ses parents et de se marier par amour plutôt que par simple responsabilité en faisant partie du royalties.

Cependant, lorsque votre grand frère il commence à s’occuper de ses prétendants, un magazine de société où il écrit Dame Whistledown votre réputation commence à s’éroder. Potins et commentaires négatifs à l’époque de la régence, ils étaient extrêmement destructeurs, donc Daphné vous devez faire quelque chose pour réfuter cette mystérieuse femme.

Le casting de « Bridgerton« Est composé d’acteurs tels que Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker et Aboyeur rubis, qui ont porté le drame à un nouveau niveau, mais pour de nombreux épisodes, les fans ne savaient pas qui jouait Dame Whistledown.

Enfin, son identité est révélée lors des derniers épisodes de « Bridgerton», Indiquant clairement qu’une seule personne savait ce qui était écrit dans le magazine. Attention, plus tard il y aura SPOILERS de la série sur ce que vous mentionnez Le Wrap de Dame Whistledown et comment les téléspectateurs ont découvert qui il était.

QUI ÉTAIT LADY WHISTLEDOWN À «BRIDGERTON»?

Qui était Lady Whistledown dans « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

Avec tous les acteurs et personnages mentionnés ci-dessus, il était possible que l’un d’eux ait pu être Dame Whistledown, et « BridgertonIl a essayé de diriger les fans dans la mauvaise direction à plusieurs reprises, mais sa véritable identité a finalement été révélée comme Penelope Featherington.

Meilleur ami de Éloïse elle était en fait l’écrivain derrière le tabloïd tout le temps. Cela peut être choquant au début étant donné que le journal s’y est opposé Featherington, mais dans le même style que « Une fille bavarde», Elle a dû exposer sa famille et elle-même autant que n’importe qui d’autre si elle voulait garder tout soupçon hors d’elle.

Si vous portez une attention particulière, vous pouvez ramasser des indices subtils et pas si subtils en cours de route. En premier lieu, Pénélope s’adapte parfaitement à quelqu’un qui était dans toutes les fêtes, obtenu toutes les informations et J’ai eu beaucoup de temps libre. Elle est la plus jeune de ses sœurs, donc elle n’était pas trop inquiète d’essayer de trouver un mari comme les autres l’auraient été.

Lady Whistledown était Penelope, la meilleure amie d’Eloise (Photo: Netflix)

De plus, sa mère était occupée à couvrir la situation de Marin, et leur père était accablé par ses dettes, donc ils n’étaient pas trop impliqués dans les activités parascolaires de Pénélope. Il a également continué à demander Éloïse si j’avais des indices sur qui il est Dame Whistledown, ce qui aurait pu être un réel intérêt, mais maintenant nous savons qu’il ne faisait que surveiller ses arrières.

Cependant, Pénélope elle s’est abandonnée dans le sixième épisode lorsqu’elle a écrit sur le fait que Marin était secrètement enceinte et essayait de tricher Colin Bridgerton pour lui de l’épouser. Pénélope était l’une des rares personnes à en être informée et était également très contre Marin essaiera de séduire Colin parce qu’il pensait que c’était mal et l’aimait clairement.

Penelope était secrètement Lady Whistledown (Photo: Netflix)

Elle voulait arrêter les fiançailles, vous n’avez donc pas besoin d’être un scientifique pour additionner les faits et comprendre que cela devait être Pénélope. Même Éloïse note qu’il était étrange que Dame Whistledown est passé d’écrire sur des choses qui auraient été vues ou entendues lors de fêtes à quelque chose que quelqu’un qui savait de première main devait leur dire explicitement.

Dans les livres de « Bridgerton», L’identité de Dame Whistledown pas révélé avant le quatrième livre, « Romance Monsieur Bridgerton», Il est donc possible que l’identité de la même personne ne soit révélée que bien dans le saison 2 ou même dans les prochaines saisons de l’émission. Qui le découvrira en premier? Il n’y a pas de doute Penelope est rusé, alors quelqu’un de plus intelligent qu’elle devra la démasquer.