Bridgerton : quel est l’âge réel des acteurs

Netflix et Shonda Rhimes ils savent très bien ce que les abonnés de la plateforme de streaming aiment voir. En ce sens, le catalogue vient d’arriver Deuxième Saison à partir de Bridgerton, l’une des séries les plus regardées de l’histoire du service. Et bien que ses personnages soient captivants et charismatiques, la vérité est que tout le monde veut en savoir un peu plus sur les acteurs qui réalisent la fiction. Pouvez-vous imaginer quel âge ils ont vraiment ?

+ L’âge des acteurs de Bridgerton

-Simone Ashley

Dès cette deuxième saison, l’actrice donne vie à Kate chaman dans la série périodique. Né en 1995, Simone-Ashley fêtera son anniversaire le 30 mars 27. La jeune femme d’origine indienne a grandi en Grande-Bretagne, précisément à Camberley, et a commencé à jouer au cinéma après le film Boogie Homme. En tout cas, ce n’est qu’en 2019 qu’elle a atteint une énorme popularité grâce à son rôle d’Olivia Hanan dans la série Netflix, éducation sexuelle.

-Jonathan Bailey

Le 25 avril 1988, il est né Jonathan Bailey. A cette époque, sa famille ignorait que son 33 ans serait le visage d’une série à succès dans la peau de Anthony Bridgerton. En tout cas, ce n’est pas surprenant : il découvre sa vocation très jeune et à seulement 6 ans il est embauché par la Royal Shakespeare Company. Ainsi, il se professionnalise dans le théâtre et le cinéma, puis s’installe à Bridgerton comme l’un de ses protagonistes.

-Charithra Chandran

Charithra Chandran est venu à la série Netflix pour donner vie à Edwin Sharma. Née le 17 janvier 1997, elle a aujourd’hui 25 ans, étant plus jeune que Simone Ashley également dans la vraie vie. Bien qu’elle ait des origines indiennes, elle a grandi à Londres et dès son plus jeune âge s’est formée au théâtre, précisément dans les comédies musicales du West End.

-Shelley Conn

Le drame romantique accueilli Shelley Connl’actrice britannique qui joue Lady Mary Sheffield Sharma, une femme qui, après la mort de son mari – le père de Kate et Edwina Sharma – se retrouve à Londres dans le but d’amener le mineur à trouver un partenaire. Dans la vraie vie, l’interprète est née le 7 janvier 1976, elle a donc 46 ans.

– Nicola Coughlan

L’un des visages les plus reconnus de la deuxième saison de Bridgerton sur Netflix est sans aucun doute celui de Pénélope Feathertonpersonnage aux mains de Nicolas Coughlan. La célébrité est née le 9 janvier 1987 à Galway, en Irlande, elle a donc vraiment 35 ans. Dès l’âge de 5 ans, il commence à étudier le théâtre pour finalement se former à l’Université nationale d’Irlande, à l’Oxford School of Drama et à la Birmingham School of Acting.

– Calam Lynch

Théo Sharpe devient l’un des personnages les plus intéressants de la deuxième saison de Bridgerton. C’est que cet apprenti semble ne rien savoir de la classe supérieure de Londres mais doit rejoindre Eloïse Bridgerton pour en savoir un peu plus sur Lady Whistledown. Ensemble, ils découvrent qu’ils ont pas mal de qualités en commun. Qui l’interprète ? Le nom de l’acteur est Calam Lynch, qui est né le 1er janvier 1994 et a 28 années.

-Adjoa Ando

POUR Dame Danbury les adeptes de Bridgerton elle avait été vue avec le duc de Hastings lorsqu’il s’était intéressé à Daphne Bridgerton. Et maintenant, elle n’est pas loin de ce rôle. Ce personnage emblématique est représenté par Adjoa Andôdont les seriéfilos se souviennent sûrement pour son rôle dans Docteur Who et Le sorceleur. L’actrice britannique est née le 14 janvier 1963, elle a donc 59 ans.

-Claudia Jessie

Le 30 octobre 1989, il est né claudia jesseactrice britannique 32 ans qui donne vie à Eloïse Bridgerton dans la série Shonda Rhimes. Ce n’était pas la première fiction populaire à laquelle il participait : il l’avait déjà fait dans WPC 5, Vanity Fair, Ligne de service. Malade d’amour et Appelez la sage-femme. Aux côtés de Theo, il réapparaît après Whistledown.

-Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor a gagné en popularité mondiale lorsqu’il a joué dans la première saison de Bridgerton dans la peau de Daphné. Même si Simon n’était pas présent dans ce nouvel opus, elle n’a pas manqué l’occasion de réapparaître sur l’écran de Netflix. Le N rouge va-t-il la convoquer pour de nouveaux projets comme Regé-Jean Page ? Bien que la réponse soit inconnue, la vérité est qu’il a une longue carrière devant lui. c’est qu’il n’a que 26 anspuisqu’il est né le 17 avril 1995.

-Luke Thompson

Benoît Bridgerton est en train de devenir le protagoniste de la prochaine saison de Bridgerton, qui promet de se concentrer sur chacun des frères pour leurs différentes tranches. Le rôle est joué par Luc Thompsonun acteur britannique né le 4 juillet 1988, c’est-à-dire qu’il a aujourd’hui 33 ans. En plus de son travail sur la série d’époque, il a joué Simon dans l’émission Dans le club de BBC One.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂