Bridgerton : que va-t-on dire de Simon dans la saison 2 malgré son absence

in

NETFLIX

Régé-Jean Page a confirmé son absence dans le nouvel opus de la série. Découvrez comment le N rouge et le Shondaland résoudront tout ce qui concerne son personnage.

©IMDBRégé-Jean Page a confirmé son absence à Bridgerton.

En seulement trois jours, Netflix vous accueillera à Deuxième Saison à partir de Bridgerton à votre catalogue. La série Shondaland a fait fureur avec son premier opus sur la plateforme de streaming et se prépare déjà à revenir en force ensuite vendredi 25 mars. Cependant, quelque chose qui peut décevoir certains fans est déjà sur le point d’être parfaitement résolu : L’absence de Simon. Ici, nous vous disons comment ils vont le représenter!

Rege-Jean Page joué le Duc de Hastings dans la série acclamée qui a su faire le tour du monde. Depuis son arrivée sur le service d’abonnement en 2020, il avait un objectif clair : raconter l’histoire d’une famille puissante -située à Londres, en 1813- qui fait face à des conflits sociaux, amoureux et sexuels. Et bien que l’acteur soit devenu l’icône de la fiction d’époque, son agenda est aujourd’hui rempli d’engagements qui l’empêchent de continuer dans l’émission.

Son absence est confirmée : il travaillait pour L’homme grisle film Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans, et dirigera également la nouvelle adaptation de Donjons & Dragons. Il est à noter qu’en principe, l’acteur avait signé un contrat pour une seule saison, puisque les romans de Julia Quinn sur lesquels la série est basée, ont un protagoniste différent dans chaque volume.

Tout comme au début il était développé sur Daphné -rôle en charge de Phoebe Dynevor– maintenant ce sera au tour d’Anthony, qui sera personnifié par Jonathan Bailey. Comment expliqueront-ils l’absence de Simon ? Le premier épisode débutera avec le retour de Daphné à la maison pour les débuts d’Eloïse (Claudia Jessie). Pour ce faire, vous préciserez que vous devez laisser son mari et son fils à la maison.

En ce sens, de petites mentions seront faites du personnage durant la suite des chapitres, même si Régé-Jean Page n’apparaîtra à aucun moment. En tout cas, il est pratiquement évident que la série reviendra avec de nouvelles saisons et là apparaîtra l’opportunité pour l’acteur d’avoir une participation plus tard, puisque le lien avec la plateforme de streaming est toujours plus fort que jamais.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂