« Bridgerton »: que signifie l’abeille qui apparaît dans la dernière scène de la série

La série originale de Netflix de Shondaland, « Bridgerton»Est un drame romantique de la période qui se déroule dans l’Angleterre de l’époque de la Régence. Suivez l’histoire de la prolifique couvée de Bridgerton, avec tous les frères et sœurs nommés par ordre alphabétique: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory et Hyacinth.

La saison 1 se concentre sur la romance dramatique de Daphné Bridgerton avec Simon Basset, le duc de Hastings, qui vit dans le Beau monde de Londres, où le scandale les attend à chaque pas. Ce qui a d’abord commencé comme une ruse, une fausse parade nuptiale devient bien réelle lorsque l’attrait croissant de Simon et Daphné les emmène à un bisou passionné.

Comme si cela ne suffisait pas, cela les conduit également à mariage, tandis que dans le même temps des rumeurs de toutes sortes surgissent et sa situation se dévoile. Un écrivain inconnu, opérant sous le pseudonyme Dame Whistledown, rapports sur tous élite de Londres dans sa colonne de potins scandaleux, et les fans ont finalement découvert qui était vraiment ce personnage curieux.

Cependant, ils ont également découvert une scène étrange, où un petit abeille qui se perche sur le rebord de fenêtre. La vérité est que ce n’est pas un hasard si la photo a été tournée vers cet insecte, alors Screenrant a fait une analyse de ce que cela pourrait signifier pour la deuxième saison de « Bridgerton».

QUE SIGNIFIE L’ABEILLE QUI APPARAÎT À LA FIN DE «BRIDGERTON»?

La signification des abeilles dans « Bridgerton » est évidente dans les livres (Photo: Netflix)

L’image la plus intéressante de toute la première saison est la finale, car elle semble avoir très peu de contexte. L’image de la abeille sur le rebord de la fenêtre de Daphné alors qu’elle accouche c’est drôle précisément parce que cela semble si important sans avoir d’informations supplémentaires à ce sujet.

Mais il y a une information clé du famille Bridgerton avant les événements du programme qui change tout. Le père de Daphné, Lord Bridgerton a été tué par une piqûre d’abeille, provoquant une peur mortelle des abeilles dans les livres de Anthony Bridgerton, donc le choix de terminer la série avec une abeille est particulièrement intéressant.

La série Netflix « The Bridgertons » raconte la vie de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la fille aînée de la puissante famille Bridgerton, et ses débuts sur le marché matrimonial compétitif de Regency London. (Photo: Netflix)

Ce fait, la mort de Patriarche Bridgerton par la piqûre d’une abeille, il rend ce dernier moment particulièrement significatif pour les lecteurs de livres. Mais c’est plus qu’un simple clin d’oeil, car ça repense pourquoi Anthony agit comme il le fait tout au long de la saison, offrant un explication tardive de leur comportement: la peur.

Et pas seulement la peur des abeilles, mais de la la mortalité et aussi son devoir, exacerbée par le vide de pouvoir qui a suivi la mort de son père. Anthony il est piégé et l’abeille est en fait un clin d’œil à sa situation même quand Daphné et Simon ils ont une fin heureuse avec un enfant en route.

Queen Charlotte dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)

Cela devrait également être un indice de ce que Deuxième Saison de « Bridgerton», En particulier après la triste romance de Anthony et Sienne émietter. La partie 2 devrait se concentrer sur « Le vicomte qui m’aimait», Le deuxième roman de la série de Quinn, qui révèle la vérité sur la mort de Lord Bridgerton et le peur morbide d’Anthony que lui aussi mourra jeune.

Si la saison suit les événements du roman, une abeille jouera un rôle crucial dans la suite de l’histoire d’Anthonycar il est pertinent dans votre quête pour trouver une femme. Tenant compte de la condamnation de Anthony pour échapper à leur destin et briser les traditions, l’abeille est aussi un rappel à Anthony qu’au moins le destin a un moyen de se corriger.

Lady Whistledown était Penelope, la meilleure amie d’Eloise (Photo: Netflix)

Il y a aussi un symbolisme supplémentaire dans la série: le les abeilles sont l’icône de l’esprit communautaire et « Bridgerton« Fonctionne avec un système similaire à une ruche, pas avec le Reine Charlotte à l’avant mais Dame Whistledown au centre comme la reine des abeilles qui gère les autres abeilles avec ses écrits.

La réalité du haute société est parfaitement capturé par l’idée d’une ruche: personne n’est libre et absolument tout le monde est à la merci de la vraie reine du programme. Même en cherchant un changement pour le mieux, ou en se trompant en pensant à quelqu’un de moral, Pénélope comme Dame Whistledown il défend le même système de répression dont il se plaint.