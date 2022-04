Bridgerton : que doit-il se passer pour que Regé-Jean Page revienne dans la série ?

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton Ce fut un succès retentissant dans le monde entier, mais il laissa tout de même un goût amer avec l’absence de Régé-Jean Page. Y a-t-il une possibilité que l’acteur revienne dans la série ? On vous dit quelle saison !

©NetflixRege-Jean Page à Bridgerton

Comment pourrait-il en être autrement, la deuxième saison de Bridgerton Ce fut un succès complet dans le monde entier. La série, basée sur les livres de Julia Quinn, est revenue sur Netflix après la fureur de la première édition qui a été créée en 2020. Et, tout comme la première fois, il y avait huit nouveaux épisodes qui ont captivé les fans au point d’en faire le bande la plus regardée lors de son premier week-end à l’antenne.

Tel est ainsi Bridgerton Il a une fois de plus répondu aux attentes et, bien sûr, a prouvé que la barre haute laissée par Simon et Daphné n’était pas difficile à battre. Cependant, au-delà de l’histoire d’amour entre Anthony (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley), la série a laissé un goût amer à tous les followers. C’est que l’absence du duc d’Hastings n’était pas tout à fait plaisante pour ceux qui suivent la fiction depuis le début.

Rege-Jean Pagequi a joué Simón Basset dans la première saison, a confirmé, avant le début du tournage de la deuxième partie, que sa participation à Bridgerton avait culminé. Apparemment, l’acteur a pris cette décision pour deux raisons : il ne voulait pas être catalogué et son histoire de duc allait être déplacée. C’est pourquoi, pour lui, la meilleure option était de se retirer.

Cependant, comme on le sait, Netflix a confirmé que la deuxième édition de la série ne sera pas la dernière. Bien avant la première des nouveaux épisodes, le géant du streaming a assuré que Shonda Rhimes serait chargée de produire non seulement une, mais deux autres parties. Pour cette raison, plus d’un fan s’est demandé si, avec l’histoire toujours vivante, Jean Page pourrait revenir dans l’une des deux saisons à venir.

Et, la vérité est que rien n’est dit, mais cela pourrait bien revenir. En effet, dans la deuxième édition, l’excuse de sa disparition était qu’il travaillait ou travaillait à la résidence Hastings. C’est-à-dire que lorsque l’histoire de Benedict (Luke Thompson) arrive, il pourrait avoir une apparition sporadique lorsqu’il reviendra de ses « voyages ». Bien que, pour le moment, rien ne soit confirmé.

