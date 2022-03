« Bridgerton » : pourquoi il y a moins de scènes de lit dans la saison 2

Pendant la deuxième saison de « Bridgerton »la tension sexuelle entre Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) est indéniable, mais par rapport au premier volet de la série produit par Shonda Rhimes pour Netflixoù Simon et Daphné étaient les protagonistes, les nouveaux épisodes ont moins de scènes de lit.

Bien que Kate et Anthony n’aient que deux scènes intimes dans la deuxième saison, les regards, les gros plans, le toucher de leurs mains et de leurs corps sont suffisamment sexy pour se passer de plus de séquences d’intimité explicite.

Le showrunner de « Bridgerton», Chris Van Dusen, a précisé que ce n’était pas dans l’intention de baisser le ton. « C’est une histoire d’amour incroyablement tendue, chargée et sexy entre ennemis et amants. Je ne le décrirais pas nécessairement comme une approche plus modérée», a-t-il expliqué à Digital Spy.

Kate essayant de rassurer Anthony après avoir été piquée par une abeille dans « Bridgerton » 2 (Photo : Netflix)

POURQUOI « BRIDGERTON » 2 A-T-IL MOINS DE SCÈNES DE LIT ?

Contrairement à Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor), Kate et Anthony ne peuvent pas donner libre cours à leur passion, car ce serait totalement inapproprié et ils trahiraient Edwina Sharma.

« Notre approche de l’intimité et du sexe dans la série est vraiment restée la même depuis la première saison. Toutes les scènes de sexe, chorégraphiées avec un coordinateur de l’intimité, servent un objectif bien plus important», a expliqué le showrunner de «Bridgerton”.

De même, Chris Van Dusen a ajouté : «Les moments brûlants sont tout aussi sexy et scandaleux que la première saison, en termes de regards nostalgiques à travers la pièce ou de ce doigt proche, effleurant et touchant la main.”.

Ainsi, chaque moment d’intimité entre les protagonistes de la deuxième saison de « Bridgerton” sert à construire votre lien et votre relation. « Tout cela ajoute à la tension sexuelle que l’on peut ressentir cette saison et que l’on voit grandir. Vous pouvez le sentir grandir et grandir. De scène en scène, d’épisode en épisode”.