Bridgerton : photos des coulisses de la saison 2

Le casting complet de Bridgerton il est déjà plongé dans le tournage de la deuxième saison. Après le succès de la première édition, la production a immédiatement confirmé le renouvellement avec Netflix et, en fait, ce n’était pas seulement pour une nouvelle saison, mais aussi la troisième et la quatrième sont déjà assurées où, à cette occasion, ils seront Benedict. ( Luke Thompson) et Colin (Luke Newton) les protagonistes.

Tous les frères Bridgerton auront un grand rôle. Photo : (Netflix)



Quant aux chapitres qui, comme il s’est passé, pourraient arriver au début de l’année prochaine, Anthony (Jonathan Bailey) sera le principal protagoniste. Pourtant, ceux qui prennent beaucoup de pertinence lors des enregistrements sont Nicola Coughlan, l’interprète de Penelope et son co-star, Luke Newton, l’interprète de Colin qui n’arrêtent pas de filtrer les images de ce qui s’en vient.

Malgré le fait que, dans les publications sur les réseaux sociaux, vous ne voyez aucune scène elle-même, Les photos que Nicola partage génèrent une incroyable révolution parmi ses followers et ceux qui les soutiennent en tant que couple préféré de la série. La première fois que l’actrice a partagé une carte postale avec son costar, c’était, il y a un mois, au début des enregistrements, en annonçant que « Polin », comme s’appelle leur relation fictive, est maintenant prêt pour le retour.

La photo du début des enregistrements de Polin.



Quoique, le cliché qui a fait le plus de bonheur à tous les fidèles des stars de Bridgerton C’est celui que l’interprète a partagé il y a quelques heures à peine. « Un petit oiseau nous a dit que c’était la semaine de Polin, alors voici quelque chose« Coughlan a écrit pour accompagner une photographie en noir et blanc où ils sont tous les deux drôles, avec des lunettes de soleil et ce qui semble être la bande-annonce où ils reposent des enregistrements.

La photo avec laquelle Nicola Coughlan a célébré la semaine de Polin.



Il convient de noter que, même s’ils ont une grande amitié hors caméra, la chimie des acteurs était immense lors de la première saison, mais ce ne sera que dans la quatrième lorsqu’ils prendront toute leur importance dans l’histoire. C’est plus, maintenant, dans la deuxième tranche de Bridgerton, ils sont susceptibles de ne rester que des amis.