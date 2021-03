Bridgerton: Phoebe Dynevor sort avec un acteur non Regé – Jean Page

L’année dernière, malgré ses hauts et ses bas dus à la pandémie, Netflix a réussi à faire sensation avec la première de Bridgerton. La série, qui est arrivée sur la plate-forme le 25 décembre, a recueilli plus de 82 millions de vues en seulement 28 jours, étant l’une des plus réussies de l’histoire du géant du streaming.

A tel point que les acteurs de Bridgerton, comme Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) et Regé – Jean Page (Simon Basset) a acquis une grande pertinence parmi les fans de la série. L’histoire, qui se déroule dans la société londonienne du XIXe siècle, lorsque des jeunes femmes ont été présentées à la cour et ont défini leur état matrimonial, a pour protagonistes Jean Page et Dynevor, qui personnifient les propriétaires d’une histoire d’amour fascinante.

Phoebe Dynevor et Regé – Jean Page sont de très bons amis hors jeu. Photo: (IMDB)



Cependant, même si dans Bridgerton les deux acteurs ont une excellente relation, dans les coulisses, ils ne sont que des amis. C’est que, récemment, on a su qu’elle aurait pu trouver l’amour dans les bras de quelqu’un qui n’a rien à voir avec ses compagnons.

Apparemment, Phoebe Dynevor sortirait avec Pete Davidson, un acteur, écrivain et producteur américain membre de la distribution de Saturday Night Live.. Bien que des médias tels que Daily Mail aient contacté les représentants de l’interprète, personne n’a voulu confirmer cette prétendue parade nuptiale.

Pete Davidson pourrait être le nouveau petit ami de Phoebe Dynevor. Photo: (Getty)



C’est pourquoi, pour le moment, tout ce qui est dit sur le protagoniste de Bridgerton et Davidson ne sont que des spéculations basées sur des photos qui les placeraient au même endroit. L’humoriste, quant à elle, a été aperçue à Altrincham, à Great Manchester où est née l’actrice et elle s’est rendue il y a quelques mois à New York, où il réside. « Reconnaissant d’être ici pour une deuxième merveille« Dynevor a écrit à côté de certaines cartes postales.

Qui est Pete Davidson?

Pete Davidson est un comédien, acteur, écrivain et producteur né le 16 novembre 1993 à New York. Il a acquis une renommée internationale après avoir fréquenté Ariana Grande entre 2016 et 2018, trois ans au cours desquels ils ont été le centre d’attention complet des médias de masse.

Cependant, leur romance aurait pris fin puisqu’elle avait décidé de rompre avec lui après la mort du rappeur Mac Miller, ce qui la plongeait dans une tristesse absolue. À tel point qu’aujourd’hui, il aurait reconstruit sa vie avec l’actrice de Bridgerton.