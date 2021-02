Bridgerton: Phoebe Dynevor a révélé un fait intime sur Regé-Jean Page

Le dernier engouement pour le service de streaming Netflix est «Bridgerton», sorti le 25 décembre, le jour de Noël. A partir de ce moment, la série créée par Shonda Rhimes n’a cessé de grandir jusqu’à ce qu’elle devienne la plus grande série de l’histoire de la plateforme avec 82 millions de foyers qui l’ont vue au cours de ses 28 premiers jours.

La vérité est que ces dernières données ont suscité la controverse en raison du système de mesure que Netflix doit suivre les reproductions: il est considéré comme un contenu vu en seulement deux minutes, nous ne savons donc pas si les 82 millions de foyers ont terminé le programme. Auparavant, vous deviez voir 70%, mais ils ont décidé de le changer.

La série a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde, où elle reste actuellement dans le Top 10 des plus regardées dans différents pays plus d’un mois après son lancement. La protagoniste, Phoebe Dynevor, a catapulté sa carrière à 25 ans et récemment a révélé une information intime sur sa partenaire, Régé-Jean Page. Qu’a t’il dit?







Dans une interview avec le magazine Charme Ils lui ont demandé comment sentait l’interprète de Simon Basset, ce à quoi elle a répondu: « Mon Dieu. Pourquoi tant de gens me demandent la même chose? Ça sent vraiment bon. », étaient ses mots. Continu: « Il n’a jamais eu de mauvaise haleine. Et il ne fume pas ou quoi que ce soit du genre. Nous buvons tous les deux beaucoup de café, alors parfois nous avons cette odeur, donc ça va. Ça ne sent pas, dans le bon sens. ».

Dans la conversation, elle s’est également souvenue du moment où elle avait été choisie pour faire partie de «Bridgerton»: « Je me souviens clairement de ce jour. J’habitais à Los Angeles à l’époque, et j’étais à un moment de ma carrière où j’abandonnais. Je voulais rentrer chez moi, retourner à Manchester, et j’étais sur le point d’obtenir mon billet quand J’ai reçu l’appel. Le timing était incroyable. « .