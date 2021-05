Bridgerton obtient une retombée de la reine Charlotte sur Netflix

UNE Bridgerton La série dérivée est officiellement en préparation chez Netflix. Après un renouvellement de trois saisons de la série à succès Netflix, il a été rapporté que le streamer avait également passé une commande de série limitée pour une retombée sans titre explorant les origines de la reine Charlotte (Golda Rosheuvel). Les histoires de la jeune Violent Bridgerton (Ruth Gemmell) et de Lady Danbury (Adjoa Andoh) seront également détaillées. Shonda Rhimes écrira le scénario en plus de la production exécutive avec sa partenaire de Shondaland Betsy Beers et son collaborateur fréquent Tom Verica.

« De nombreux téléspectateurs n’avaient jamais connu l’histoire de Queen Charlotte avant que Bridgerton ne la fasse découvrir au monde, et je suis ravi que cette nouvelle série élargisse encore son histoire et le monde Bridgerton« , A déclaré Bela Bajaria de Netflix dans un communiqué. » Shonda et son équipe construisent de manière réfléchie l’univers de Bridgerton afin de pouvoir continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. Et en planifiant et en préparant toutes les saisons à venir maintenant, nous espérons également maintenir un rythme qui satisfera même les téléspectateurs les plus insatiables. «

« Alors que nous continuons d’élargir le monde de Bridgerton, nous avons maintenant l’opportunité de consacrer encore plus du pli Shondaland au Bridgerton-verset. Nous travaillons avec Jess Brownell depuis plus d’une décennie et souhaitons depuis longtemps trouver le bon projet à placer entre ses mains. Quand est venu le temps de passer le relais, je savais que cette voix unique était vitale pour l’avenir de la série », a ajouté Rhimes.

Le showrunner Chris Van Dusen a ajouté: « Avec Bridgerton, j’ai décidé de faire le spectacle d’époque que j’ai toujours voulu voir. Je n’aurais jamais pu prévoir à quel point le reste du monde voulait aussi le voir. J’en suis profondément fier. distribution remarquable et équipe incroyable, et je suis très reconnaissant pour le soutien indéfectible de Shonda, avec qui j’ai travaillé pendant 17 ans. Shondaland est l’endroit où j’ai appris à faire de la télévision, à créer des personnages incroyablement complexes et à raconter des histoires. Et même si ce fut un voyage incroyable, je suis tourné vers quelques nouvelles histoires à raconter. «

Ce n’est pas vraiment une surprise de voir Netflix étendre le Bridgerton univers de cette façon. Le streamer avait précédemment annoncé que la série à succès avait attiré plus de 82 millions de téléspectateurs avec la première saison. Il n’a pas fallu longtemps à Netflix pour annoncer qu’une deuxième saison avait été commandée, même si cela venait avec la mauvaise nouvelle que la star de l’évasion Rege-Jean Page ne serait pas incluse dans la saison 2. Pourtant, Netflix voit un grand potentiel dans le populaire. série, comme Van Dusen l’a révélé le mois dernier, la série a également été renouvelée jusqu’à la saison 4.

En interne, l’espoir est pour Bridgerton pour rester populaire pendant encore plusieurs années, assez longtemps pour justifier huit saisons au total. L’idée est que chaque tranche des huit livres originaux de Quinn serve d’inspiration pour une saison. La saison 2 devrait être basée sur Quinn Le vicomte qui m’aimait, le deuxième des Bridgerton livres, comme la saison 1 a été inspirée par Le duc et moi.

Nous n’avons pas encore de date de sortie pour Bridgerton saison 2, mais la première saison peut être diffusée maintenant sur Netflix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

