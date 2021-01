Bridgerton NETFLIX: Est-ce qu’il y aura 8 saisons au total ?

Le Bridgerton de Netflix pourrait-il fonctionner pendant 8 saisons ? C’est le commérage qui balaie la tonne. (Et par « la tonne », nous entendons l’Internet.) Depuis que la romance torride de la Regency est devenue un succès international, les fans réclament plus de Bridgerton. Bien que Netflix n’ait pas encore annoncé la saison 2 de Bridgerton, les fans espèrent déjà que les huit livres de Bridgerton seront adaptés dans la série Shondaland. La question que nous devons nous poser est de savoir d’où viennent ces rumeurs sur les 8 saisons de Bridgerton et dans quelle mesure il est réaliste d’espérer 8 saisons de Bridgerton sur Netflix.

Créé par Chris Van Dusen, Bridgerton de Netflix raconte l’histoire du clan Bridgerton, une immense famille Regency créée par la romancière Julia Quinn. La saison 1 de Bridgerton s’inspire de toute la série de Quinn, mais se concentre principalement sur le livre 1, Le Duc et moi. Il se trouve qu’une grande partie des ragots sur Bridgerton qui se déroulent pendant 8 saisons sur Netflix proviennent de Chris Van Dusen lui-même. Mais dans quelle mesure ce plan est-il réaliste, et surtout… les fans de Bridgerton doivent-ils s’enraciner pour 8 saisons entières de la série Netflix ?

Voici tout ce que nous savons sur la rumeur selon laquelle Bridgerton va passer 8 saisons sur Netflix…

Y AURA-T-IL 8 SAISONS DE BRIDGERTON ?

Tout d’abord, bien que Bridgerton se soit avéré être un énorme succès pour Netflix, le service de streaming n’a pas encore annoncé officiellement ses plans pour la saison 2 de Bridgerton. Bien sûr, cela ne nous a pas empêchés de faire nos propres plans pour la saison 2 de Bridgerton.

Cependant, tout porte à croire que la saison 2 de Bridgerton sera bientôt lancée et mise en production dès que les scénarios seront terminés et que la sécurité sur le plateau pourra être garantie.

Mais la saison 8 de Bridgerton pourrait-elle se poursuivre pendant huit saisons ? Eh bien…oui. C’est parce qu’il y a huit livres dans la série Bridgerton de Julia Quinn. Chaque livre couvre les travaux romantiques d’un des huit frères et soeurs Bridgerton. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle les fans spéculent sur le fait qu’il y aura finalement 8 saisons de Bridgerton…

LE SHOWRUNNER DE BRIDGERTON CHRIS VAN DUSEN PLANIFIE-T-IL 8 SAISONS ?

Dans une interview avec Liz Shannon Miller de Collider, Chris Van Dusen, le présentateur de Bridgerton, s’est demandé s’il souhaitait faire de chacun des livres des frères et soeurs Bridgerton une saison de l’émission Netflix. Il a dit qu’il le ferait.

« C’est une famille de huit enfants et il y a huit livres, j’aimerais pouvoir me concentrer et raconter des histoires et des histoires d’amour pour tous les frères et sœurs Bridgerton. Pour chaque personnage, c’est sûr », a déclaré Van Dusen.

Quand Miller a demandé « Alors, vous voulez huit saisons », Van Dusen a répondu « J’adorerais ça ». En cas de succès, j’adorerais ça. »

Donc idéalement, Chris Van Dusen aimerait voir Bridgerton courir pendant 8 saisons. La question que les fans pourraient se poser est… le devrait-il ?

FAUT-IL 8 SAISONS DE BRIDGERTON ?

En tant que fan de Bridgerton, de la série et des livres de Julia Quinn… je ne sais pas si je veux personnellement huit saisons entières de Bridgerton.

Ok, ok….Avant que le reste du fandom de Bridgerton ne me jette ses réticules à la tête, écoutez-moi !

Oui, il y a huit livres Bridgerton pour huit frères et soeurs Bridgerton. Cependant, trois des livres les plus juteux – le livre 4, Romancing Mr. Bridgerton, le livre 5, To Sir Phillip, With Love, et le livre 6, When He Was Wicked – se déroulent (pour la plupart) simultanément. Cela signifie que les choses vraiment dramatiques pour chacun de ces trois frères et sœurs Bridgerton se déroulent au cours de la même saison sociale. En fait, les événements du livre 4 influencent directement le livre 5, et la chronologie devient floue, même pour les lecteurs proches.

L’une des meilleures parties de Bridgerton de Netflix est la façon dont il élargit le monde des romans de Julia Quinn. Vous comprenez non seulement ce qui arrive au couple dans la romance centrale, mais aussi comment leurs flirts et leurs chamailleries peuvent affecter les personnages autour d’eux. Pour cette raison, je pense que la saison 4 devrait adapter les livres 4, 5 et 6 de Bridgerton. Compte tenu de l’ampleur du drame à couvrir, la saison devrait être portée à 10 ou 12 épisodes, contre 8 pour la saison 1. Il devrait s’agir d’une saison de très grande envergure consacrée à trois des meilleures romances de tout le canon de Quinn.

Cependant, si cela se produit, nous n’avons que 6 saisons de Bridgerton max. Et je serais d’accord avec ça !

Donc il pourrait y avoir 8 saisons de Bridgerton… mais venons-en d’abord à l’annonce de la saison 2, mes abeilles Bridgerton.