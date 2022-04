Bridgerton : Netflix a dû faire des changements radicaux après des allégations d’abus dans la saison 1

in

La deuxième saison de Bridgerton a été affecté par la polémique suscitée par la première partie. Découvrez la décision de Netflix de ne pas subir les mêmes accusations.

©Netflixanthony et kate

Il ne fait aucun doute qu’avec la première de Bridgerton, Netflix a prouvé que le genre romantique est de retour. Après les histoires clichées et au scénario peu original, cette série est venue tout changer et casser les stéréotypes. Basée sur les livres de Julia Quinn, Shonda Rhimes a monté une production impressionnante dans laquelle non seulement l’intrigue, mais aussi la mise en scène en ont fait une fiction d’époque qui restera, à jamais, dans la mémoire collective.

C’était en 2020 quand Bridgerton a lancé sa première édition où Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page officiaient en tant que protagonistes. Ces premiers épisodes ont connu un tel succès mondial que la plateforme n’a pas hésité à le renouveler et, le 25 mars, ils ont créé la deuxième édition. Il y avait aussi huit chapitres dans lesquels Jonathan Bailey s’est imposé comme le personnage principal, donnant vie au vicomte Anthony.

A cette occasion, le premier-né de la famille devait trouver l’amour afin de continuer la lignée familiale. Sans aucun doute, un changement retentissant par rapport à l’histoire de Daphné qui a surpris, mais aussi ravi les fans. Cependant, il convient de noter que ce ne sont pas les seuls changements apportés par la production, mais ils ont également dû choisir d’inclure moins de scènes de sexe dans la fiction.

Une décision qui était très perceptible étant donné que l’intrigue de l’intrigue était centrée sur la tension sexuelle entre Anthony et Kate. Apparemment, la production a pris cette décision en raison des accusations d’abus qu’elle a reçues dans la première partie.. En 2020, l’histoire de Daphné et Simon a été un succès, mais une scène entre les ducs de Hastings a suscité la polémique dans le monde entier.

Il s’agit du moment où elle découvre que ce n’est pas qu’il ne peut pas, mais qu’il ne veut pas avoir d’enfants et, plus tard, quand ils ont à nouveau des relations, Le personnage de Dynevor est placé au-dessus de celui de Jean Page pour l’empêcher de s’éloigner. À tel point que ce fait a été considéré comme une violation, selon une publication que le portail voix faisait à l’époque. Et, bien que Chris Van Dusen ait déclaré après cela avant écuyer Quoi « les personnages féminins de cette émission devaient avoir des défauts”, n’était pas assez défensive.

Pour cette raison, pour cette saison, ils ont choisi de se concentrer davantage sur la façon dont les protagonistes se sont rencontrés, en évitant de montrer divers moments intimes. En fait, même les personnages secondaires n’ont pas autant de scènes sexuelles dans ces nouveaux épisodes. Et maintenant, après cette décision prise par la production, il faudra attendre de voir ce qui se passera dans le troisième volet où Luke Thompson tiendra le rôle principal en incarnant Benedict Bridgerton.

