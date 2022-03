Bridgerton : Netflix a dévoilé le nom des épisodes de la saison 2

in

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais et, petit à petit, les détails de ce qui est à venir se dévoilent. Maintenant, le nom des épisodes est devenu connu. Vue!

©Netflixla famille bridgerton

Le 25 mars prochain Bridgerton reviendra sur Netflix avec style. Avec sa deuxième saison de huit épisodes, la série basée sur les livres de Julia Quinn est prête à enchanter une fois de plus des milliers de fans à travers le monde. Après la sensation provoquée par la première édition, la plateforme n’a pas hésité à miser, une nouvelle fois, sur cette production de Shonda Rhimes dont l’amour et la famille sont les protagonistes.

Cette fois, les nouveaux épisodes de Bridgerton se concentrera sur le roman le vicomte qu’il aimait, qui se concentre sur la vie d’Anthony, qui dans la série est joué par Jonathan Bailey et est à la recherche de l’amour. Afin de fonder une famille avec une femme de son rang afin de continuer sa lignée, l’aîné de la famille la plus importante de la haute société londonienne se plonge dans une aventure inattendue lorsqu’il rencontre les sœurs Sharma.

A tel point que, sous ce postulat, l’angoisse des fans est encore plus grande. Plus que tout étant donné qu’il ne reste que quelques jours pour le grand retour de Bridgerton. Par conséquent, après avoir révélé quelques secrets du protagoniste et présenté Kate Sharma, le personnage de Simone Ashley, Netflix vient de faire une nouvelle annonce. Après quelques jours d’attente, ils ont publié les noms des huit épisodes.

Comme dans chaque production, les titres des chapitres qui composent la deuxième partie font référence à ce qui va se passer dans l’histoire. Par conséquent, compte tenu de ce que sera la prochaine édition, les fans étaient impatients de les rencontrer et nous vous les dévoilons ici. Aussi, il convient de noter que, pour le moment, les noms de chaque épisode prêtent à une imagination surprenante sur ce qui est à venir.

Les noms des nouveaux épisodes de Bridgerton :

Épisode 1: Libertine, avec toutes les lettres

Épisode 2: La course est sur le point de commencer

Épisode 3 : hantises

Épisode 4 : La victoire

Épisode 5 : un destin inconcevable

Épisode 6 : La décision

Épisode 7 : Harmonie

Épisode 8 : le vicomte qui m’aimait

C’est Chris van Dusen, le showrunner de cette fiction, qui a partagé, via son compte Instagram, la liste complète des noms des épisodes, calmant ainsi ceux qui le lui demandaient depuis des mois. L’écrivain fait partie de la série depuis la première saison, mais il a déjà avoué que pour la troisième et la quatrième, qui ont déjà été confirmées, il ne sera plus présent.

