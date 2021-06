Bridgerton montrera-t-il un Anthony plus coureur de jupons ?

La deuxième saison de Bridgerton Il n’est pas encore sorti et suscite déjà une grande polémique dans le monde entier. Depuis que Netflix a annoncé que la série serait renouvelée pour immortaliser, cette fois, la vie d’Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et son devoir de trouver une femme de son rang pour maintenir la lignée familiale, de nombreux fans s’attendaient à ce que l’ensemble du casting du premier l’édition était présente, mais elle ne l’était pas.







Est-ce que Régé-Jean Page a été l’un des premiers à annoncer son départ de Bridgerton quitter complètement le rôle du personnage de Jonathan Bailey. En effet, pour cette partie de la série, les réalisateurs s’inspireront du deuxième livre de Julia Quinn, Le vicomte qui aimait, où Anthony n’aura pas seulement des souvenirs de son père, Edmund Bridgerton qui sera joué par Rupert Evans, mais sa vie doit cesser d’être un jeu.

C’est pourquoi il y a toujours eu des spéculations sur cette édition et, l’une des rumeurs qui a le plus résonné est qu’elle aura une teinte romantique comme dans la première. En fait, ce discours s’est intensifié lorsque le nouveau protagoniste, Bailey, a assuré dans Vogue britannique que «le spectacle somptueux et ringard du monde de Bridgerton il ne fera que s’accentuer de la meilleure des manières”.

Anthony Bridgerton sera le nouveau protagoniste. Photo : (Netflix)



Cependant, au cours des dernières heures, toutes les pensées ont tourné grâce à un tweet de Chris Van Dusen, le créateur du drame romantique qui a publié un aperçu juteux du chapitre 201. « Râteau Capital R #ScriptsInThe Wild», a-t-il écrit à côté d’une photographie du scénario. Et, ces mots en espagnol se traduisent par « Womanizer avec un grand M”.

A tel point qu’avec les propos de l’écrivain, il est facile de déduire que la seconde partie ne sera pas aussi romantique qu’on l’annonçait au départ. Est-ce que le mot râteau, qui se traduit par libertin est le terme qui était donné aux jeunes de cette époque qui appréciaient beaucoup le sexe et, justement, Jonathan Bailey dans son rôle d’Anthony a montré qu’il est l’un d’entre eux puisqu’il s’identifie comme un mariage opposé aimant s’amuser.