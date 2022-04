« Bridgerton »: Liste des pistes de la saison 2

Les fans de « Bridgerton” sont ravis de la deuxième saisondisponible sur Netflix du 25 mars 2022, mais pas seulement pour l’histoire d’amour tant attendue d’Anthony (Jonathan Bailey) et de Kate Sharma (Simone Ashley) mais aussi pour les chansons qui accompagnent les huit nouveaux épisodes.

Comme dans le premier volet, dans la deuxième saison de la série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimesdes versions instrumentales de chansons modernes bien connues sont incluses.

« J’ai choisi toutes ces chansons pour des raisons bien précises. Chacun est incroyablement puissant et profondément émotionnel à sa manière.« , a déclaré le showrunner de »Bridgertonchez Tudum Netflix. « J’essaie toujours beaucoup de chansons différentes pour n’importe quelle scène avant de tomber sur la parfaite. Cette saison, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par notre set list.”.

Pour sa part, le superviseur musical Justin Kamps a expliqué pourquoi les chansons pop sont principalement utilisées. « La pop est le point de départ car elle correspond au style de la série, et vous utilisez souvent ces chansons super reconnaissables qui apportent beaucoup de joie, ce que fait la pop en général.”.

LES CHANSONS DE LA SAISON 2 DE « BRIDGERTON »

1. « Restez à l’écart » de Nirvana

La chanson de Nirvana de leur album « Nevermind » (1991) est entendue dans le premier épisode de la deuxième saison de « Bridgerton”. La version du Vitamin String Quartet de « Stay Away » joue alors qu’Anthony est vu en train d’interviewer diverses femmes célibataires à Londres pour trouver sa femme idéale.

2. « Material Girl » de Madonna

Toujours dans le premier chapitre du nouvel épisode de la série de Netflix « Material Girl » 1984) de Madonna joue, plus précisément, lorsque les Sharmas, accompagnés de Lady Danbury (Adjoa Andoh), arrivent à leur premier événement à Londres. La couverture de cette chanson, par Kris Bowers.

L’entrée des Sharmas à leur première danse de la deuxième saison de « Bridgerton » était accompagnée de la chanson « Material Girl » (Photo : Netflix)

3. « Diamants » de Rihanna

Hannah V et Joe Rodwell sont chargés d’adapter cette chanson de Rihanna pour accompagner le moment où la reine Charlotte (Golda Rosheuvel) nomme le Diamant de la saison lors du premier épisode.

4. « Danser seul » par Robyn

Une fois de plus Vitamin String Quartet fait de « Dancing On My Own » de Robyn la chanson idéale pour la danse tendue entre Kate Sharma et Anthony Bridgerton, qui prennent enfin conscience de leurs sentiments, mais refusent de les suivre et se réfèrent à l’accomplissement de leurs devoirs familiaux. .

5. « Tu devrais savoir » d’Alanis Morissette

Dans le cinquième épisode de la deuxième saison de « Bridgerton», après le dîner bouleversant, Kate et Anthony avouent ce qu’ils ressentent vraiment, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas être ensemble. Le lendemain, alors qu’ils réfléchissent, elle à cheval et lui dans la baignoire, ils écoutent la version instrumentale de Duomo de « You Oughta Know ».

6. « Kabhi Khushi Kabhie Gham »

La version de Kris Bowers de la chanson titre du film Bollywood de 2001 du même nom est jouée lorsque, dans le sixième chapitre, Mary, Kate et Edwina Sharma participent à une cérémonie haldi, le début traditionnel des rituels de mariage hindous.

7 « Signe des temps » par Harry Styles

Le jour du mariage d’Anthony et Edwina, la version instrumentale de « Sign of the Times » de Harry Styles est entendue. Cela se passe dans le sixième épisode de la deuxième saison de « Bridgerton”.

Le mariage d’Edwina et Anthony avait la version instrumentale de « Sign of the Times » en arrière-plan (Photo : Bridgerton/Netflix)

8. « Qu’en est-il de nous » par P!nk

La reprise de Duomo de » What About Us » est entendue après l’annulation du mariage alors que la famille du marié quitte la maison de la reine, Eloise recherche Theo et Charlotte se tient aux côtés de son mari alors que son serviteur le plus fidèle l’informe qu’ils ont trouvé Lady Whistledown.

9. « Quelle est la profondeur de votre amour » par Calvin Harris & Disciples

L’adaptation par Kiris de la chanson de Calvin Harris est celle qui accompagne le moment le plus intime et romantique entre Kate et Anthony. Après l’échec du bal de Bridgerton, le couple consomme son amour dans les jardins du palais dans l’avant-dernier chapitre.

10. « Wrecking Ball » de Miley Cyrus

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Bridgerton», alors qu’Anthony et Kate envahissent la piste de danse pendant la soirée, Featherington joue « Wrecking Ball » dans la version Midnight String Quartet.