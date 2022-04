« Bridgerton » : liste des personnages qui n’ont pas réapparu dans la saison 2

Dans la deuxième saison de « Bridgerton», Regé-Jean Page (Simon Basset) et Phoebe Dynevor (Daphné) ont donné le rôle principal à Jonathan Bailey (Anthony) et Simone Ashley (Kate Sharma), mais cela ne veut pas dire qu’ils ne faisaient pas partie du nouvel opus du séries de Netflix créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes.

Eh bien, au moins Phoebe Dynevor est de retour en tant que Daphné pour soutenir son frère aîné dans sa recherche de la bonne épouse. Alors que le duc de Hastings n’a été mentionné que deux fois, car l’acteur Rege-Jean Page fiction abandonnée basée sur les romans de Julia Quinn.

Comme Simon Basset, il y a d’autres personnages qui, bien qu’ils aient eu une certaine pertinence dans la première saison de « Bridgerton” n’a pas réapparu dans le deuxième volet de la série à succès de Netflix.

PERSONNAGES QUI N’ONT PAS RÉAPPARU DANS « BRIDGERTON » 2

1. Simon Basset

Dans la deuxième saison de « Bridgerton», tandis que Daphné apparaît à plusieurs reprises : aux débuts mondains d’Eloïse, au jeu Pall Mall et conseillant Anthony, Simon n’est mentionné que parce qu’il doit s’occuper de son duché.

En avril 2021, l’acteur britannique de 36 ans annonçait qu’il quittait la série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes car « son arc d’intrigue est une saison, avec un début, un milieu et une fin. C’est comme une mini-série», a-t-il expliqué à Variety.

Simon Basset n’a été mentionné que dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

2. Henri et Lucie Granville

Dans la première saison de « Bridgerton« , Benedict (Luke Thompson) a noué une amitié avec Henry Granville (Julian Ovenden), un artiste bien connu, et sa femme Lucy Granville (Sandra Teles), bien qu’il n’ait découvert le lien qui les unissait qu’après une petite rencontre amoureuse avec la femme mariée.

Bien que dans la deuxième saison, Benoît continue de se rapporter aux mêmes personnes et s’implique même davantage dans le monde artistique, les Granville ne réapparaissent pas.

Les Granville dans l’une des danses de la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

3.Sienna Rosso

La chanteuse d’opéra Sienna Rosso apparaît dans le deuxième livre de Julia Quinn, Le vicomte qui m’aimait. Elle est invitée en tant qu’interprète à l’une des danses de la maison Bridgerton et retrouve Anthony. Cependant, dans la série Netflix n’apparaissent que dans un pamphlet promotionnel pour l’une de ses représentations dans la ville, pamphlet que le vicomte jette au feu de la cheminée.

Siena Rosso dans la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

4. Prince Friedrich de Prusse

Le prince Friedrich ( Freddie Stroma ), le neveu de la reine d’Angleterre, était une partie importante de l’histoire de Simon et Daphné, car il s’intéressait au diamant de la saison. Après son échec, il n’est pas revenu dans le deuxième volet de « Bridgerton« , cependant, la reine Charlotte a mentionné qu’il serait un bon match pour Edwina.