Bridgerton: les protagonistes changent

Bridgerton, qui se déroule dans la haute société londonienne du XIXe siècle, lorsque les jeunes femmes étaient présentées au tribunal et définissaient leur état matrimonial, était la série la plus regardée de l’histoire de Netflix. À peine 28 jours après sa première, il a eu 82 millions de vues, dépassant largement des séries comme The Witcher, qui était la première à l’époque.

La fiction ne cesse de surprendre ses fans. Parfois, ce sont de mauvaises nouvelles et d’autres bonnes nouvelles, comme il y a quelques heures, puisque Netflix a confirmé qu’il renouvellerait la série non pas pour une, mais pour deux saisons supplémentaires, atteignant ainsi la troisième et la quatrième édition.







Cependant, cette nouvelle était à prévoir car, il y a quelques mois, le producteur de la bande, Chris Van Dusen a déclaré qu’il aimerait couvrir la vie des huit frères et sœurs Bridgerton. Autrement dit, son idée est de capturer sur le petit écran les huit livres de Julia Quinn, sur lesquels sont basées les quatre premières saisons confirmées.

Jonathan Bailey est le nouveau chef de Bridgerton. Photo: (IMDB)



La deuxième saison, qui est déjà en pleine production, présentera le volume deux de l’histoire originale intitulée Le vicomte qui aimait. Dans cet épisode, le protagoniste sera Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui doit contourner tous les potins de Lady Whistledown pour s’engager avec la jeune Edwina Sheffield, même si ce ne sera pas une tâche facile après avoir été qualifié par l’écrivain anonyme de coureur de jupons.

Que se passera-t-il dans la troisième et quatrième saison?

Troisième saison:

Étant une série basée sur des livres, il est facile de déduire ce qui s’en vient. En suivant l’ordre chronologique de ce que Quinn a écrit, pour la troisième saison, Bridgerton s’adaptera Je te donne mon coeur.

A cette occasion, le protagoniste ne sera ni plus ni moins que Benedict Bridgerton (Luke Thompson), le deuxième des frères et qui, après le mariage du premier-né de la famille, devient le célibataire le plus convoité. Même si, pour lui, tomber amoureux ne sera pas facile après avoir rencontré une beauté masquée qui le captivera et ne le laissera pas regarder plus de femmes.

Bendict et Colin seront les prochains protagonistes. Photo: (Netflix)



Quatrième saison:

Séduire M. Bridgerton, est le nom que Julia Quinn a utilisé pour son roman. Dans cette édition, la recherche du mariage se concentrera sur Colin Bridgerton, le troisième des frères incarné par Luke Newton. Déjà âgé de 25 ans et étant le nouveau célibataire le plus recherché, le jeune homme découvre que l’amour était toujours plus proche qu’il ne le pensait.