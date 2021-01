« Bridgerton »: les 10 plus gros potins de Lady Whistledown diffusés dans la saison 1

Outre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page), Lady Whistledown a également joué un rôle très important lors de la première saison.BridgertonPremière série de Shonda Rhimes pour Netflix. La femme mystérieuse a donné le ton à l’histoire de la plupart des personnages de fiction.

Même la reine Charlotte n’a pas été épargnée par la critique du rédacteur du bulletin qui a séduit les membres de la haute société londonienne. Bien que des familles comme les Bridgerton et les Featheringtons ne voulaient pas participer aux ragots et aux scandales, elles ne voulaient pas être exclues de la publication anonyme.

Au sujet de Lady Whistledown et de ses écrits, Screen Rant a partagé une liste des plus grands scandales qu’elle a rapportés dans les premiers épisodes de « Bridgerton».

10. DAPHNE A APPELÉ L’ATTENTION DE SIMON

Quand le duc de Hastings est revenu, toutes les mères ont essayé de me faire remarquer ses filles, mais il n’a montré aucun intérêt pour aucune dame. Simon avait la réputation de sortir avec plusieurs femmes, mais sans formaliser les relations, cependant, il a rencontré Daphné et a commencé à la courtiser.

Bien que ce soit un canular pour que Lady Whistledown parle en bien d’eux, l’écrivain a décrit leur partenariat comme « le coup le plus notable de la saison », félicitant également Mme Bridgerton pour avoir attiré l’attention du duc de Hastings nouvellement nommé.

Daphné et Simon ont accepté de simuler une romance pour que Lady Whistledown les laisse tranquilles (Photo: Netflix)

9. L’ERREUR DE LA REINE EN NOMMANT DAPHNE COMME « INCOMPARABLE »

Après que la reine Charlotte ait décerné à Daphe le titre de « l’incomparable », Lady Whistledown a proclamé la jeune femme comme le « diamant de la saison », cependant, après que son frère ait effrayé certains prétendants, a souligné l’écrivain anonyme. que «plus une femme brille, plus vite elle peut brûler».

Il a également noté que « notre diamant nécessite une inspection plus approfondie », ce qui a bien sûr mis en colère la reine, qui n’aime pas se tromper sur les questions d’appariement.

En fin de compte, la reine Charlotte avait raison dans ses prévisions pour Daphné (Photo: Netflix)

8. ANTHONY A EFFRAYÉ TOUS LES COSTUMES DE SA SOEUR

Dans les premiers épisodes de « BridgertonAnthony a passé la plupart de son temps avec la chanteuse d’opéra Sienna Rosso, qu’il aime, mais ne peut pas faire sa femme. Il a donc négligé ses devoirs de chef de famille et a effrayé les prétendants de sa sœur.

Il a réagi avec joie lorsque Lady Whistledown a indiqué que tout Grosvenor Square devait se demander « une question plutôt scandaleuse », à savoir si « la récente disgrâce d’un diamant ancien [sería] le scandale le plus accablant de tous ».

Anthony Bridgerton a fait peur aux prétendants de sa sœur (Photo: Netflix)

7. SIMON TARDIES POUR PROPOSER LE MARIAGE À DAPHNE

Lady Whistledown a également commenté que Simon Basset mettait trop de temps à proposer à Daphné Bridgerton, une situation qui s’est aggravée lorsque le neveu de la reine Charlotte, le prince Friedrich, est arrivé de Prusse et a remarqué Daphné. «Se marier au-dessus de sa position est une forme d’art», a proclamé Whistedown.

Simon ne voulait épouser personne pour tenir la promesse qu’il avait faite à son père (Photo: Netflix)

6. LE FILS ILLEGITIME DE LORD BERBROOKE

Face au refus d’Anthony de poursuivre les fiançailles de sa sœur avec Lord Berbrooke, ce dernier a demandé une licence spéciale pour l’épouser. Cependant, Lady Bridgerton a agi à temps et a répandu une rumeur sur le fils illégitime de Berbrooke. Quelque chose que Lady Whistledown n’a pas tardé à publier.

Lord Berbrooke s’est échappé lorsque la nouvelle a éclaté (Photo: Netflix)

5. LE MARIAGE ACCÉLÉRÉ DE DAPHNE ET SIMON

Bien que Lady Whistledown ait approuvé l’union de Daphné Bridgerton et Simon Basset ne semblait pas d’accord avec leur mariage accéléré et spéculé sur quelque chose de défavorable et d’incorrect entre le duc et « le diamant de la saison ».

Daphné et Simon se sont mariés rapidement pour empêcher un rival de dire qu’il l’a vue s’embrasser avec le duc (Photo: Netflix)

4. DAPHNE ET SIMON N’ONT PAS DE FILS

Au départ, la haute société londonienne s’attendait à ce que le couple nouvellement marié reçoive un enfant dans un délai d’un an, car si cela arrivait avant, c’était la preuve d’une union irrégulière. Cependant, lorsque le temps passait et qu’il n’y avait aucune nouvelle de grossesse, la fertilité de Daphné et la virilité du duc commençaient à être remises en question.

Le problème est que Simon ne voulait pas avoir d’enfants (Photo: Netflix)

3. LA RUINE DES FEATHERINGTONS

Bien que Lord Featherington ait réussi à se remettre de sa mauvaise situation financière, il a été rapidement retrouvé mort, ce qui a plongé toute sa famille dans le chaos, d’autant plus que son héritage passerait à un héritier masculin et qu’aucune des filles de Portia n’avait reçu de demande en mariage. .

Qu’arrivera-t-il à Lord Featherington dans la saison 2 « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

2. L’IDENTITÉ DE LADY WHISTLEDOWN

À la fin de la première saison de « Bridgerton« , L’identité de Lady Whistledown est presque découverte, alors elle a expliqué à ses lecteurs que » il n’y avait pas de fin en vue pour cet auteur qui a récemment réalisé un plan pour la démasquer. «

À la fin de « Bridgerton », il a été révélé que Lady Whistledown était en fait Penelope Featherington (Photo: Netflix)

1. LA GROSSESSE DE MARINA THOMPSON

Lorsque la grossesse de Marina a été révélée, cela a non seulement affecté les Featheringtons, mais a également endommagé la réputation des Bridgertons, car Colin avait des fiançailles avec Mme Thompson. Pour résoudre le scandale, Marina a dû épouser le frère de son défunt amant et Colin a dû quitter l’Angleterre pour une tournée en Grèce jusqu’à ce que tout se calme.