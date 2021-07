Bridgerton : le tournage de la saison 2 est interrompu

La deuxième saison de Bridgerton est devenu l’un des plus attendus sur Netflix. Après le succès de la première édition, où Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page étaient les protagonistes, désormais toute l’histoire se concentrera sur le personnage de Jonathan Bailey, Anthony Bridgerton, qui doit trouver l’amour chez une femme de son rang afin de continuer avec sa lignée familiale.

Jonathan Bailey sera le nouveau protagoniste. Photo : (IMDB)



Malgré le fait que Régé-Jean Page ne sera plus duc d’Hastings, une nouvelle qui a déçu les fans, Bridgerton promet de revenir avec de nouveaux chapitres captivants et dignes d’applaudissements avec son cadre et la caractérisation de ses personnages, tout comme cela s’est produit dans la première partie. Cependant, maintenant, la production a subi un problème qui, encore une fois, retardera sa première.

Selon le planning de Shonda Rhimes et de son équipe, l’idée de départ était de commencer le tournage cette saison en janvier, mais en raison de la pandémie, ils n’ont pu revenir sur le plateau qu’à la fin du mois de mai. Cependant, à titre préventif, toute l’équipe subit chaque jour une PCR rapide avant de commencer les enregistrements afin d’éviter la propagation du virus en cas de résultat positif.

Le casting subit une PCR. Photo : (Netflix)



Et c’est ainsi que tous les membres de l’équipe ont découvert que un travailleur sur le plateau a contracté COVID-19. La date limite était le support qui a confirmé l’information, bien que pour le moment on ne sait pas si c’est un acteur ou quelqu’un des coulisses, mais pendant 15 jours personne ne pourra plus se revoir pour continuer le tournage Bridgerton deux.

Bien entendu, il convient de préciser que, selon ce que le portail susmentionné a rapporté, il n’y a aucun autre cas positif de Covid-19 parmi ceux qui ont partagé l’espace avec la personne infectée. C’est pour cette même raison que, suppose-t-on, la pause du tournage ne sera que de courte durée, du moins pour ceux qui ne présenteront pas de symptômes dans les prochaines heures.