« Bridgerton » : le gros rebondissement de Jack Featherington dans la saison 2 était caché dans son nom

Bien que la sérieBridgerton» se concentre sur la manière dont certains personnages trouvent l’amour et se marient, il y a aussi des histoires secondaires qui suscitent le même intérêt de la part du public téléspectateur et qui peuvent aussi laisser plus de doutes que de certitudes lorsqu’on va plus loin que prévu à l’œil nu.

Par exemple, dans la deuxième saison de la production de Netflix, nous avons vu une sous-intrigue très curieuse qui tourne autour de Jack Featherington et de sa famille, qui avaient besoin d’argent pour sortir des problèmes économiques qu’ils traversaient à cause de certaines dettes.

Ce qui semblait être de très bon augure pour eux s’est transformé en quelque chose qui a pris une tournure considérable à la fin, à laquelle beaucoup ne s’attendaient pas. Cependant, il y a quelques indices concernant le personnage qui nous ont donné un aperçu de la façon dont tout allait se terminer une fois que nous avons atteint la fin de la saison.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons raconter un peu ce qui s’est passé tout au long des chapitres et ce qui nous disait comment cela se terminerait, selon la vision du portail ScreenRant.

Le personnage de Cousin Jack est apparu dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À JACK FEATHERINGTON ?

Après la mort de Archibald Featherton, Jack est devenu l’héritier d’une mine de rubis en étant le parent masculin le plus proche. Il a fait croire porte que cela apporterait la stabilité tant attendue à sa famille, compte tenu des dettes qu’elle avait.

C’est pourquoi, apprenant que ces mines ne valaient rien, Portia monte une arnaque avec Jack pour attirer des investisseurs et obtenir le plus d’argent possible.

Malheureusement pour la famille, la fin de ce personnage n’est pas très bonne, puisqu’il a dû retourner aux États-Unis sans argent et laissant de nombreuses dettes que la famille doit assumer.

POURQUOI LE FUTUR DE JACK ÉTAIT-IL EN SON NOM ?

Tout au long de la deuxième saison de « Bridgerton », l’accent est mis sur le surnom de ce personnage, qui était Cousin Jack. Ce nom est celui qui a donné un énorme indice sur ce qui allait se passer à la fin de tout.

Dans les temps anciens, le terme «Cousin Jack» était utilisé pour désigner les mineurs de Cornouailles qui ont perdu leur emploi lorsque les mines d’étain et de cuivre ont fermé, ils ont donc été forcés d’émigrer vers d’autres pays.

En d’autres termes, un cousin Jack était un mineur sans mines et qui cherchait de nouvelles qui lui permettraient de gagner un revenu, tout comme ce personnage particulier, qui par coïncidence s’est rendu en Amérique pour chercher un avenir meilleur.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BRIDGERTON » 3