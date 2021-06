Bridgerton : le duc d’Hastings en sera à la deuxième saison

2021 a commencé avec tout pour le service de streaming Netflix et il l’a fait en conquérant le monde avec Bridgerton, une adaptation qui est devenue la meilleure première de l’histoire pour une série sur la plateforme. Le succès a été tel qu’il a été renouvelé pour trois saisons supplémentaires, mais à la grande déception des fans, en avril, il y avait des nouvelles qu’ils ne voulaient pas entendre : Régé-Jean Page a décidé d’abandonner le projet. Cependant, le duc d’Hastings sera présent. Regardez ce que Phoebe Dynevor a expliqué !

Récemment, l’interprète de Simon Basset évoquait son départ dans une interview à Variété et a donné des explications aux fans : « C’était ce que cela devait être. Simon était censé être un antagoniste de bombe pendant l’une des saisons, pour être réformé et trouver le véritable amour après Daphné. Je pense que l’une des choses les plus courageuses du genre romance est de permettre au public d’avoir une fin heureuse ».

Précédemment, Dynevor Il avait fait référence à l’acteur et précisé qu’il le savait déjà avant tout le monde, mais il veut que les fans comprennent que la série se concentre sur les frères Bridgerton et que dans les livres chacun a un certain rôle. Dans ce cas, l’actrice s’est de nouveau exprimée sur le sujet avec L’Enveloppe: « Évidemment, c’est triste de voir Régé-Jean partir, mais j’ai hâte de retrouver ma famille! ».

Cependant, Phoebe a confirmé que le duc serait en quelque sorte dans la fiction: « Je crois que dans les dialogues nous le mentionnons beaucoup, en outre, Les fans verront notre bébé ! La saison deux se concentrera sur la relation familiale, et ce sera très différent. ». Il a ensuite défendu la façon dont l’histoire est racontée : « Je l’ai déjà dit, mais les fans qui ont lu les livres verront que chaque saison se concentre sur l’un des personnages de la famille. Et c’est ce qui est le plus engageant, au fond, sur le long terme : voir les différentes histoires d’amour qui se produisent« .

La deuxième saison de Bridgerton est déjà en cours d’enregistrement, où le roman adapté de Julia Quinn sera Le vicomte qui m’aimait, avec Anthony (Jonathan Bailey). « Cette fois, Anthony Bridgerton est le célibataire le plus convoité de la saison dans la haute société victorienne. Mais cette année, le beau vicomte, aimant s’amuser et ennemi de l’engagement, surprend tout le monde et décide de se trouver une femme et de s’installer »dit son résumé.