« Bridgerton »: Le collier manquant de Daphné lié à l’espionnage de Cressida?

Qu’est-il arrivé au collier que Daphné a laissé dans le jardin? Comment Cressida a-t-elle découvert le baiser passionné de Simon et Daphné? Voici quelques-unes des questions secondaires que la première saison de « Bridgerton», Mais il est possible qu’ils soient liés et l’un pourrait même être la réponse de l’autre.

Peu de temps après que le prince Friedrich ait présenté le collier à Daphné, elle laisse le bijou sur le pont du jardin où elle rencontre le duc de Hastings, et le collier n’est ni revu ni mentionné.

Quelque chose qui n’est pas expliqué dans « Bridgerton», La série de Netflix Basé sur les romans de Julia Quinn, c’est ainsi que Cressida a découvert la rencontre de Daphné et Simon. Les avez-vous suivis? Les a-t-il vraiment vus ou a-t-il simplement profité de l’absence des deux personnages dans la danse pour créer des rumeurs?

Le collier que Daphné a laissé dans le jardin était un cadeau du prince Friedrich (Photo: Netflix)

Selon Screen Rant, la fiction créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes a raté une excellente occasion d’expliquer les deux événements en ne les reliant pas. Ce point de vente suggère que l’utilisation du trou dans le complot du collier pour expliquer l’espionnage de Cressida aurait donné plus de poids à la menace qui a finalement conduit Daphné et Simon à se marier rapidement.

Si Cressida a suivi sa rivale dans le jardin, elle a probablement trouvé le collier que Daphné a laissé et l’a utilisé plus tard pour menacer Daphné et se frayer un chemin avec le prince Friedrich. Cependant, les deux problèmes restent un mystère.

Le médium susmentionné suggère également deux scénarios qui «Bridgerton”Pourrait inclure dans sa première saison. Dans le premier, Cressida aurait pu apparaître dans un épisode plus tard avec le collier, ce qui implique qu’elle l’a volé sur le pont en espionnant Daphné et Simon.

Dans un autre scénario, après que Cressida ait récupéré le collier, elle aurait pu le rendre au prince Friedrich, pour gagner la grâce de son ancien prétendant et de la reine Charlotte. Bien sûr, cela aurait augmenté le drame et la tension dans la série de Netflix.