Bridgerton: le changement radical de Phoebe Dynevor

Tout comme c’est arrivé à Regé-Jean Page depuis sa sortie Bridgerton sur Netflix, Phoebe Dynevor n’arrête pas d’augmenter son groupe de fans. L’histoire d’amour qu’ils ont joué en tant que Simon et Daphné dans la série de plateformes en a fait non seulement les acteurs du moment, mais ils sont maintenant les favoris de cette fiction qui se déroule au 19ème siècle du vieux Londres.

Mais, au-delà du drame que Jean Page et Phoebe Dynevor ils étaient les protagonistes de BridgertonLa clé du succès de ses personnages était également la réalisation de la caractérisation de Simon et de Daphné. Afin de transmettre l’essence de l’époque, les deux acteurs ont retouché leurs coiffures et ont oublié, pendant au moins un an, le jean et les t-shirts confortables.







Cependant, comme pour la deuxième saison de Bridgerton Regé ne sera pas présent et Dynevor aura une participation écourtée, les deux ont pu porter à nouveau leur look actuel. En fait, la première à montrer son grand changement a été l’interprète de Daphné qui, via Instagram, a révélé comment elle avait rejoint la mode de la saison en se faisant une frange de rideau.

C’est le célèbre coloriste Mads – Sune qui était en charge de montrer la nouvelle coupe de la star britannique. Avec sa couleur rougeâtre caractéristique, en plus de suivre la tendance de la frange, Phoebe a choisi de se couper les cheveux pour démarrer la saison estivale en Europe beaucoup plus à l’aise puisqu’elle a pu réduire le volume de ses cheveux moyens.

Même ainsi, ce n’est pas la première fois que Phoebe Dynevor changer radicalement de coiffure après Bridgerton. Il y a quelques semaines à peine, elle a été surprise par les paparazzi sur le tournage de La chambre des couleurs, le nouveau film dans lequel il jouera et, cette fois, il a laissé le film droit de côté pour enrouler des bigoudis aux cheveux noirs.