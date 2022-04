Avec le succès d’audience obtenu par la deuxième saison après un peu plus d’une semaine depuis sa première, le goût pour « Bridgerton” a été plus que confirmé. Tout comme le premier volet, la suite de cette série de Netflix Il a obtenu un excellent accueil dans le monde entier par des millions de fans, qui ont manifesté leur intérêt pour les histoires d’amour présentées dans la haute société anglaise.

Les frères Bridgerton ce sont eux qui, apparemment, retiennent l’attention en toutes saisons car il est présenté devant les caméras comment ils trouvent l’amour de leur vie, mais il y a quelqu’un qui, indirectement, les a toujours soutenus ou influencés de manière positive afin que ils prennent les meilleures décisions : Dame Danbury.

Le doyen a aidé dans la première saison à Simon Basset —futur époux de Daphné Bridgerton— alors que dans la deuxième partie il a collaboré avec Anthony Bridgerton. Cependant, des doutes surgissent sur elle et son histoire amoureuse car, pour le moment, elle n’a pas été vue avec un partenaire, même si elle sert de Cupidon à beaucoup.

Compte tenu de cela, beaucoup se demandent s’il est probable que Lady Danbury sera le protagoniste d’une saison et trouvera ainsi l’amour, comme d’autres jeunes. Alors maintenant, nous présentons tout ce que l’on sait sur ce sujet.

Lady Danbury a aidé certains jeunes à trouver leur partenaire idéal dans la série « Bridgerton » (Photo : Netflix)

LADY DANBURY AURA-T-ELLE SA PROPRE HISTOIRE D’AMOUR ?

Au début, cette théorie serait un peu tirée par les cheveux car l’histoire est basée sur les frères Bridgerton, mais finalement tout dépendra de la production de Netflix et du nombre de changements de livres de julia quinn il est prévu de le faire car c’est là que toute l’intrigue est basée.

Cependant, Adjoa Andoh, l’actrice qui donne vie à ce personnage, a évoqué la possibilité qu’il trouve l’amour dans la série et elle n’a rien exclu, trompant en quelque sorte les fans du récit, qui aimeraient voir cette conseillère très heureux dans l’aspect sentimental.

« J’aimerais que Lady Danbury ait quelqu’un à aimer. Ça serait génial. Et j’adore son appétit. J’aimerais donc tout ce qui permet à plus de cet appétit d’être présent. »a déclaré pour l’actrice pour Hollywood Reporter.

En revanche, on pense que Lady Danbury aura une histoire romantique dans les préquelles de la série, dans laquelle sa vie de jeune femme pourrait être montrée.

QUI SERA LA STAR DE LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » ?

le protagoniste de la troisième saison de « Bridgerton » être Benoît Bridgerton, le personnage joué par Luke Thompson qui représente le deuxième des huit frères. Ce jeune homme se caractérise par être le plus talentueux et artistique du clan.

Dans le dernier épisode, où il avait une plus grande présence par rapport au premier, on l’a vu remplir certains de ses objectifs, ainsi que la poursuite de ses passions. Quelque chose de différent s’est produit avec Daphné, qui parce qu’elle était une femme a été éduquée pour trouver un mari, et avec Anthony, qui doit fonctionner comme un Vicomte Bridgerton.

DE QUOI SERA LA TROISIÈME SAISON DE « BRIDGERTONE » ?

Selon le troisième livre, « Je te donne mon coeur »la prochaine saison verra Benoît Bridgerton follement amoureux d’une jeune femme nommée Sophie Beckettqui « Elle n’aurait jamais imaginé qu’elle pourrait se faufiler dans le célèbre bal masqué de Lady Bridgerton et que son prince charmant l’y attendrait. »

Bien que Sophie soit la fille d’un comte, elle jouera le rôle de servante pour sa belle-mère. Cependant, la nuit de la danse avec l’artiste la fera se sentir comme une princesse dans un conte de fées, dans le même style que Cendrillon. PLUS DE DÉTAILS ICI.