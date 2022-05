Bridgerton : l’accident gênant qu’a subi Jonathan Bailey lors du tournage de la saison 2

célébrités

Jonathan Bailey était le grand protagoniste de la deuxième saison de Bridgerton, mais pendant le tournage, il a subi un accident embarrassant. Découvrez ce qui lui est arrivé.

©NetflixJonathan Bailey à Bridgerton

La deuxième saison de Bridgerton j’arrive à Netflix le 25 mars étant un succès complet dans le monde entier. Avec huit nouveaux épisodes, la série Shondaland revient sur la plateforme, mais cette fois en s’adaptant Le deuxième livre de Julia Quinn: le vicomte qui m’aimait. En d’autres termes, à cette occasion, le grand protagoniste étaitJonathan Bailey qui joue Anthony de la première partie où l’histoire d’amour entre Daphné et Simon.

Pour ces nouveaux épisodes de Bridgerton L’accent était mis sur l’objectif de anthony: trouver une femme de sa lignée pour concevoir un héritier à son titre. Cependant, la vérité est qu’au-delà Le personnage de Jonathan Bailey J’ai vu cette décision comme une formalité, Kate Sharma (Simone Ashley) finit par changer d’avis. Eh bien, sans s’y attendre, le protagoniste tombe amoureux et, entre eux, un va-et-vient engageant commence.

A tel point que, aussitôt, Bridgerton est redevenu une fureur mondiale. En fait, elle a atteint un tel point qu’elle est devenue la série la plus regardée de l’histoire de Netflix dans sa première semaine de sortie. C’est-à-dire qu’une fois de plus, le succès a été imparable et les acteurs en ont profité de manière unique. Cependant, il convient de noter que les fusillades ne les ont pas célébrés autant que la fureur, plus qu’autre chose Jonathan Bailey.

En effet, l’acteur a subi un accident gênant lors du tournage de l’une des scènes les plus importantes des nouveaux épisodes. Comme il l’a lui-même avoué dans une récente interview en filmant le moment où lui et ses frères fictifs, Colin (Luke Newton) et Benedict (Luke Thompson) pratiquaient l’escrime, son costume a été déchiré dans ses parties intimes ! Oui, l’acteur a été exposé devant tout le monde dans l’équipe.

« C’était à cause des combinaisons d’escrime, qui étaient assez serrées par endroits, et nous portions des baskets sur l’herbe mouillée par la rosée du matin. Quand je suis allé faire la dernière fente avec Benedict, mon entrejambe s’est déchiré et tout a été enregistréBailey a assuré. De plus, d’après ce qu’il a dit, avoir 400 personnes qui le regardaient, son embarras a augmenté, mais il ne doute pas que ce moment finira par faire partie des coulisses qui seront diffusées sous peu dans Netflix.

