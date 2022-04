Bridgerton : la véritable histoire de Will Mondrich

Bien qu’il ne soit pas l’un des personnages principaux, Will Mondrich a sans aucun doute eu une grande participation à l’intrigue du première et deuxième saison de « Bridgerton »série produite par Shonda Rhimes pour Netflix. Mais saviez-vous qu’une partie de son histoire est inspirée d’un célèbre boxeur historique de Regency London ?

Ce n’est pas la première fois que la fiction basée sur la saga romantique de Julia Quinn introduit des histoires vraies, mais en prenant quelques libertés créatives. Un bon exemple est la reine Charlotte et le roi George III.

Dans « Bridgerton», Will Mondrich est un boxeur de talent et confident de Simon Basset, le Duc de Hastings (Regé-Jean Page), qui après avoir fait un marché fructueux avec Lord Featherington devient propriétaire d’un club de gentlemen, qui devient populaire grâce à l’intervention de Colin, en remerciement pour l’avertissement concernant Jack. Mais qui est l’homme qui a inspiré la création de ce personnage ?

Dans « Bridgerton », Will Mondrich est un ami proche et confident de Simon Basset (Photo : Netflix)

L’ESCLAVE QUI A GAGNÉ SA LIBERTÉ GRÂCE À LA BOXE

Will Mondrich de « Bridgerton» s’inspire du vrai boxeur Bill Richmond, né à New York et esclave jusqu’à ce que son talent de combattant soit découvert par un officier britannique pendant la guerre d’indépendance américaine.

Selon Screen Rant, après l’avoir vu combattre des soldats britanniques dans des tavernes, l’officier s’est arrangé pour que le boxeur combatte plus de soldats pour son divertissement et pour acheter sa liberté. En 1777, il l’emmène à Londres, où il veille à l’alphabétisation de Richmond et à l’apprentissage d’un métier, l’ébénisterie.

Bill Richmond n’a commencé la boxe professionnelle qu’à l’âge de 40 ans, mais il l’a fait jusqu’à sa mort en 1829. Il possédait également un club.

Alors qu’en « Bridgerton« Will Mondrich avait une amitié avec Simon Basset, dans la vraie vie, Bill Richmond était proche du 2e baron de Camelford, Thomas Pitt, à qui il a appris à boxer.

Cependant, il y a une grande différence entre eux. Will Richmond a été victime de racisme, recevant d’horribles insultes de la part de nombreux citoyens blancs de Londres, et a même été appelé « le diable noir » pour avoir épousé une femme blanche.