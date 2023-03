Bridgerton : la série Netflix aide à calmer les chiens, selon une nouvelle étude

Bien qu’elle soit l’une des séries les plus populaires parmi les utilisateurs de Netflix, une nouvelle étude a révélé que la série »Bridgerton » a un effet relaxant sur les chiens. Les recherches menées par Betway Insideront demandé aux propriétaires de chiens de placer un appareil FitBatk sur leurs animaux de compagnie, qui est utilisé pour mesurer leurs activités et leurs habitudes, tout en regardant diverses séries télévisées.

Les résultats ont montré que les chiens se reposent pendant environ 37 minutes pour chaque heure de lecture de « Bridgerton », la série dramatique se classant au premier rang des meilleures séries pour détendre les chiens avec un score moyen de sommeil par heure.

Les autres séries présentes dans les résultats sont »Friends » en deuxième position avec 88%, »Rick et Morty » en troisième avec 85%. De même, l’étude a révélé que les chiens étaient plus anxieux et impatients lors des épisodes de « The Witcher » et « Pup Academy ».

Basée sur les livres de Julia Quinn, la série »Bridgerton » suit divers jeunes membres de la haute société londonienne pendant la saison sociale de l’ère Regency. Bien qu’il n’y ait aucune explication sur la raison pour laquelle le spectacle aide à détendre les chiens, la série présente deux chiens de Poméranie, nommés Phoebe et Mercury, qui appartiennent à l’extravagante reine Charlotte.

Lors de ses débuts sur Netflix en décembre 2020, » Bridgerton » est devenue la série anglophone la plus regardée dans les 28 premiers jours de sa sortie avec 625 millions d’heures regardées.

La troisième saison à venir de « Bridgerton » portera sur Colin Bridgerton (Luke Newton), le frère de Daphné, et Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Contrairement aux saisons précédentes de Bridgerton, le récent épisode ne suit pas l’ordre des romans de Quinn.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la troisième saison de »Bridgerton ». La série est une exclusivité de la plateforme Netflix.